EL: Atromitos prehral s Legiou Varšava v 3. predkole

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

odvety 3. predkola EL UEFA 2019/2020:

Saburtalo Tbilisi - Ararat-Armenia 0:2 (0:1)



Góly: 10. Kobjalko, 67. Avetisjan



/prvý zápas: 2:1, do play off postúpil Ararat/





Vitoria Guimaraes - FK Ventspils 6:0 (1:0)



Góly: 48. a 58. Rochinha, 28. Davidson, 79. Teixeira, 80. Silva Sousa, 86. Rodrigues Pepe



/prvý zápas: 3:0, do play off postúpil Guimaraes/





FC Atromitos - Legia Varšava 0:2 (0:1)



Góly: 29. Stolarski, 51. Gvilia



/prvý zápas: 0:0, do play off postúpila Legia/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalisti Legie Varšava postúpili do play off Európskej ligy UEFA 2019/2020. V stredajšom odvetnom stretnutí 3. predkola zvíťazili na pôde gréckeho klubu FC Atromitos 2:0. V prvom stretnutí pred týždňom sa zrodila bezgólová remíza. Grécky tím, ktorý v 2. predkole vyradil DAC Dunajská Streda, v európskych súťažiach skončil.Súper Legie v play off vzíde z dvojice Glasgow Rangers - FC Midtjylland.nastúpia v domácom prostredí Ibrox Parku s dvojgólovou výhodou z prvého stretnutia, na pôde dánskeho súpera zvíťazili 4:2.O účasť v skupinovej fáze EL si takisto zahrá portugalský klub Vitoria Guimaraes, ktorý deklasoval lotyšský FK Ventspils 6:0 a nadviazal na víťazstvo 3:0 v prvom meraní síl. V dueli medzi Saburtalo Tbilisi a Araratom-Armenia uspeli hráči arménskeho tímu, ktorí dokázali zmazať jednogólové manko z prvého zápasu (1:2) a v odvete v Gruzínsku zvíťazili 2:0.