Rumun Grosu vyhral 2. etapu Okolo Slovenska, Baška v cieli štvrtý

Ružomberok 19. septembra (TASR) - Rumunský cyklista Eduard Michael Grosu triumfoval vo štvrtkovej 2. etape 63. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Jazdec stajne Delko Marseille sa presadil v samom závere 226,6 km dlhej trasy z Bardejova do Ružomberka a vyfúkol triumf najväčším favoritom na šprintérsky dojazd. Na druhom mieste skončil Belgičan Yves Lampaert z Deceuninck-Quick Step, ktorý si pripísal aj šesť bonusových sekúnd a dostal sa na čelo celkového poradia. Tretí finišoval Francúz Arnaud Demare z Groupama-FDJ. Zo slovenských cyklistov skončil najlepšie opäť Erik Baška, ktorý obsadil štvrtú priečku.Vo štvrtok bola na programe 226,6 km dlhá trasa, na ktorej pripravili organizátori tri rýchlostné a až päť horských prémií - Obručné (2. kategória, 2,8 km, 5,4%), Stráňanské sedlo (2., 6,5, 2,4%), Magurské sedlo (1., 3,9 km, 5,2%), Starý Smokovec (2. 4,5 km, 3,0%), Štrbské Pleso (1., 9,5 km, 3,2%). Najvyšší bod tohtoročnej edície pretekov bol na Štrbskom Plese (1257 mnm), odtiaľ nasledoval dlhý zjazd a potom ešte asi 50 km po zvlnenom profile do cieľa. O triumf sa tak mohli pobiť aj klasikári či šprintéri, ktorí zvládli kopce v hlavnom poli.Tesne pred štartom etapy sa rozpršalo, no to cyklistom nezabránilo útočiť hneď v úvode. Postupne sa pred balíkom sformovala skupina siedmich v úniku, ale pelotón ich stiahol späť a spolu prešiel aj prvú prémiu na Obručnom. Šesť bodov si na nej pripísal líder vrchárskej súťaže Kenny Molly. Potom sa odtrhla trojica Rémy Rochas (Delko Marseille), Martin Salmon (Development Sunweb) a Idar Andersen (Uno-X) a postupne zvýšili svoj náskok takmer na osem minút. Pretekalo sa v náročných podmienkach s prehánkami, silným vetrom a teplota v kopcoch bola len okolo 8 stupňov.Trojica v úniku si podelila body na ďalších dvoch vrchárskych prémiách, na oboch získal najviac Salmon. Pri stúpaní na Magurské sedlo sa roztrhol aj pelotón a vpredu zostalo asi 30 pretekárov, no po pár kilometroch sa väčšina zozadu dotiahla späť. Zvýšené tempo stiahlo náskok trojice na päť minút, do cieľa zostávalo ešte 90 km. Salmon zobral ďalších šesť bodov do vrchárskej súťaže v Starom Smokovci, na Štrbskom Plese pridal ďalších desať, na konte tak mal už 32 a po etape dostal tričko pre najlepšieho vrchára. Potom odpadol z úniku Rochas a dvojica na čele mala 45 km pred cieľom k dobru už len dve minúty. Na vetre sa pelotón opäť roztrhal a následne spojil, na čele boli väčšinou pretekári Deceuninck-Quick-Step a Bora-Hansgrohe.Pelotón stále sťahoval náskok vedúceho dua a asi 18 km pred cieľom ho definitívne pohltil. V Ružomberku sa tak očakával hromadný dojazd a súboj najlepších šprintérov. Technický a náročný záver štvrtkovej trate však výborne využil Grosu, ktorý si v záverečnom stúpajúcom úseku vybudoval dostatočný náskok a už ho nikto nedobehol.