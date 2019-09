Slovenská prekážkarka S. Lajčáková nečakane prišla o účasť na MS

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka v behu cez prekážky Stanislava Lajčáková. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Počet účastníkov na MS v disciplínach slovenských atlétov:



MUŽI



kladivo: 34 účastníkov (Marcel Lomnický) 15. najlepší tohtoročný výkon (77,15)



50 km chôdza: 47 účastníkov (Matej Tóth) bez výkonu v roku 2019 (limit má z roku 2018)



ŽENY



800 m: 39 účastníčok (Gabriela Gajanová) 26. najlepší tohtoročný výkon (2:00,58)



kladivo: 31 účastníčok (Martina Hrašnová) 18. najlepší tohtoročný výkon (72,04)



50 km chôdza: 24 účastníčok (Mária Katerinka Czaková) 7. najlepší tohtoročný výkon (4:16:33)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenská prekážkarka Stanislava Lajčáková sa nepredstaví na atletických MS v Dauhe (27. septembra - 6. októbra). O šampionát prišla po rozhodnutí Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktorá sa rozhodla namiesto 40 pretekárok pozvať iba 38 - 30 limitárok, dve kontinentálne šampiónky, dve bez splnených kvalifikačných kritérií, ale jediné zástupkyne svojich krajín na MS, zvyšné štyri na základe rebríčka. Informoval web Slovenského atletického zväzu (SAZ).Kvalifikačný systém fungoval tak, že ak sa predpokladaný počet štartujúcich na MS nenaplnil limitármi, do stanoveného počtu sa ďalší pretekári doberajú podľa dosiahnutých výkonov v kvalifikačnom období od 7. 9. 2018 do 6. 9. 2019. Podľa tohto kritéria malo v Dauhe štartovať na 100 m prekážok 40 žien, pričom pozvánku od IAAF mali dostať Lajčáková aj Holanďanka Eefje Bonnsová, spoločne na 39. priečke rebríčka časom 13,08 sekundy.IAAF však štartovku na 100 m prekážok uzavrela už v piatok 13. septembra, hoci sa nominácie potvrdzovali až do polnoci 16. septembra. Keď vedenie SAZ v pondelok 16. septembra večer u šéfa manažmentu súťaží IAAF Luisa Saladieho zisťovalo, prečo nie je Lajčáková medzi pozvanými, hoci je v TOP 40, bez bližšieho vysvetlenia odpísal, že proces je skončený a už nikoho ďalšieho nebudú pozývať.Na šampionáte v Dauhe sa podľa predbežných štartoviek predstaví 1998 atlétov z 209 krajín, mužov bude 1015, žien 874. V disciplínach so slovenskou účasťou je najviac prihlásených v chôdzi mužov na 50 km. Olympijský šampión z Ria 2016 Matej Tóth, ktorý na MS absolvuje svoje prvé preteky v sezóne, bude mať 46 súperov.