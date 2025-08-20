|
Streda 20.8.2025
Denník - Správy
20. augusta 2025
Rumuni do vzduchu vyslali stíhačky pre útok ruských dronov na ukrajinské dunajské prístavy
Tagy: ruské drony vojna na Ukrajine
Rumunské ministerstvo obrany v noci na stredu vyslalo stíhačky na monitorovanie vzdušného priestoru pre útok ruských dronov na ukrajinské regióny pri hraniciach Rumunska. Rezort to oznámil vo vyhlásení, referuje ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Rumunské ministerstvo obrany v noci na stredu vyslalo stíhačky na monitorovanie vzdušného priestoru pre útok ruských dronov na ukrajinské regióny pri hraniciach Rumunska. Rezort to oznámil vo vyhlásení, referuje web Ukrajinská pravda.
Dve lietadlá podľa vyhlásenia monitorovali vzdušný priestor nad pohraničnou župou Tulcea po tom, ako systém rumunského rezortu obrany zistil skupiny ruských dronov útočiacich na ukrajinské dunajské prístavy.
„Počas misie neboli zistené žiadne narušenia vzdušného priestoru. Lietadlá sa vrátili na leteckú základňu o 01:10," konštatuje vyhlásenie.
Zdroj: SITA.sk - Rumuni do vzduchu vyslali stíhačky pre útok ruských dronov na ukrajinské dunajské prístavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ruské drony vojna na Ukrajine
