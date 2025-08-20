Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

20. augusta 2025

Rumuni do vzduchu vyslali stíhačky pre útok ruských dronov na ukrajinské dunajské prístavy


Rumunské ministerstvo obrany v noci na stredu vyslalo stíhačky na monitorovanie vzdušného priestoru pre útok ruských dronov na ukrajinské regióny pri hraniciach Rumunska. Rezort to oznámil vo vyhlásení, referuje ...



lithuania_nato_16840 676x451 20.8.2025 (SITA.sk) - Rumunské ministerstvo obrany v noci na stredu vyslalo stíhačky na monitorovanie vzdušného priestoru pre útok ruských dronov na ukrajinské regióny pri hraniciach Rumunska. Rezort to oznámil vo vyhlásení, referuje web Ukrajinská pravda.


Dve lietadlá podľa vyhlásenia monitorovali vzdušný priestor nad pohraničnou župou Tulcea po tom, ako systém rumunského rezortu obrany zistil skupiny ruských dronov útočiacich na ukrajinské dunajské prístavy.

„Počas misie neboli zistené žiadne narušenia vzdušného priestoru. Lietadlá sa vrátili na leteckú základňu o 01:10," konštatuje vyhlásenie.


Zdroj: SITA.sk - Rumuni do vzduchu vyslali stíhačky pre útok ruských dronov na ukrajinské dunajské prístavy © SITA Všetky práva vyhradené.

