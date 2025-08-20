|
Streda 20.8.2025
Meniny má Anabela
Denník - Správy
Ovládať v lete prvú pomoc môže zachrániť život, poistenie zase ušetrí peniaze
Žiaľ, veľmi často bývajú prázdninové dni narušené nepríjemnosťami ako sú úpal, prehriatie, alergická reakcia po uštipnutí hmyzom či rôzne úrazy, ktoré nám vedia skomplikovať život najmä počas pobytu v ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Žiaľ, veľmi často bývajú prázdninové dni narušené nepríjemnosťami ako sú úpal, prehriatie, alergická reakcia po uštipnutí hmyzom či rôzne úrazy, ktoré nám vedia skomplikovať život najmä počas pobytu v zahraničí, najmä ak sme sa vopred nezabezpečili. Súčinnosť predvídania, pripravenosti a vhodného poistenia dokáže zázraky, o čom sa v sobotu 16. augusta popri osviežovaní v extrémnych horúčavách dozvedeli aj návštevníci košického kúpaliska Ryba na Aničke. Okrem zábavy si vyskúšali aj praktickú prvú pomoc a vo veselých kvízoch si otestovali vedomosti o rôznych typoch poistenia.
Vzdelávacie podujatie s uvoľnenou atmosférou malo za cieľ informovať o prvej pomoci v prípade zdravotných komplikácií vo vysokých teplotách či iných nečakaných situáciách. Zároveň poukázalo na komplikácie pri nehodách, úrazoch či ochoreniach doma i počas dovoleniek v zahraničí. Prítomných poučili zástupcovia poisťovne Colonnade a Červeného kríža.
Rozpoznať úpal od úžehu sa naučilo množstvo zvedavcov, ktorí už teraz zvládnu tiež poskytnúť prvú pomoc pri alergickej reakcii od uštipnutia hmyzom. Tatiana Guľová z Červeného kríža zdôraznila, že často opakovaná výzva pre rodičov nenechávať svoje deti zatvorené v aute má naozaj opodstatnenie.
"Stačí naozaj len pár minút a môže dôjsť k nešťastiu. Nebavíme sa pritom o pol hodine, ale o oveľa kratšom časovom úseku," vystríhala prítomných, ktorí sa dozvedeli aj o tom, čo robiť, ak človek v ich blízkosti upadne do bezvedomia a ako ho správne resuscitovať. Záujem vzbudil tiež modelový AED defibrilátor a ukážky oživovania detí.
Program na kúpalisku bol kombináciou ukážok prvej pomoci a interaktívnych kvízov s otázkami ohľadom prvej pomoci a poistenia, najmä pri zahraničných pobytoch, ktoré môžu byť zbytočne skomplikované.
"Najväčšou prekážkou býva jazyková bariéra, iný štandard zdravotnej starostlivosti a vysoké náklady. Aj bežný úraz môže stáť tisíce eur. S cestovným poistením má klient po ruke nielen finančné krytie, ale aj asistenciu pri komunikácii s lekármi a organizácii transportu," objasnila Viktória Koósová z poisťovne Colonnade. Podľa jej slov sa doma vedia ľudia rýchlo zorientovať, poznajú zdravotný systém a svojho lekára. V zahraničí je situácia iná – zdravotná starostlivosť môže byť spoplatnená v plnej výške a často treba platiť okamžite. Cestovné poistenie vtedy znamená pokoj a istotu, že pomoc a úhrada nákladov sú zabezpečené.
Hlavnou radou pred cestou do zahraničia znie preto podľa odborníčky nasledovne: "Pred cestou si overte zdravotné riziká destinácie, pribaľte lekárničku a určite uzatvorte cestovné poistenie s dostatočným krytím. V prípade núdze získate nielen finančnú istotu, ale aj odbornú pomoc krok za krokom, nech ste kdekoľvek na svete."
O tom, že správna reakcia môže zachrániť život naozaj kdekoľvek, aj priamo na kúpalisku, niet pochýb. Len počas trvania podujatia pracovníci Červeného kríža ošetrili štyroch návštevníkov, ktorých zmohli vysoké teploty. Ľudia zvyknú v horúčavách podceniť nielen pitný režim či dĺžku pobytu na slnku, ale problém môže spôsobiť tiež nízka hladina cukru či srdcové diagnózy.
"Leto a kúpaliská sú spojené s radosťou, ale aj s rizikom úrazov. V spolupráci s Červeným krížom chceme ľuďom ukázať, že rýchla a správna reakcia dokáže zachrániť život. Keď viete, ako pomôcť, ste pripravení kdekoľvek – doma aj na dovolenke," dodala V. Koósová.
Cestovné poistenie podľa nej znamená pokoj a istotu, že pomoc a úhrada nákladov sú zabezpečené. Ušetrí vám nielen veľa starostí a času, ale aj peňazí. Myslieť totiž treba na to, že bežné ošetrenie či hospitalizácia môžu stáť v zahraničí stovky až tisíce eur denne, Európsky preukaz zdravotného poistenia pokrýva len základnú starostlivosť v štátnych zariadeniach EÚ, a aj to len za rovnakých podmienok ako pre domácich. Cestovné poistenie naopak môže kryť aj súkromné nemocnice, doplnkové služby, transport sanitkou či dokonca letecký prevoz domov. Všetko závisí od toho, čo si klient dojedná a akú poisťovňu/balíček si vyberie. Nezabúdajte preto nikdy na dôrazné čítanie poistných podmienok.
