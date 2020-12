Rumunské parlamentné voľby vyhrali sociálni demokrati, premiér Orban podal demisiu

Rokovať o koalícii s PSD nebudú

Nedôvera po chaotickej vláde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2020 (Webnoviny.sk) - Rumunský premiér Ludovic Orban v pondelok podal demisiu po tom, čo v parlamentných voľbách vyhrali opoziční sociálni demokrati. Informuje o tom agentúra AP.Po zrátaní 95% hlasovacích lístkov ľavicová populistická Sociálnodemokratická strana (PSD) získala zhruba 30% hlasov, zatiaľ čo Orbanova stredopravá Národná liberálna strana (PNL) má približne o päť percent menej.Progresívna aliancia USR-Plus, ktorá sa zaviazala, že nebude súčasťou akejkoľvek vlády vedenej PSD, si pripísala zhruba 15% hlasov. Do parlamentu sa dostali ešte krajne pravicová aliancia AUR a strana maďarskej menšiny UDMR.Orban už skôr počas pondelka povedal, že koaličné rokovania so sociálnymi demokratmi neprichádzajú do úvahy. Nevysvetlil však, ako chce jeho strana dosiahnuť vládnu väčšinu v 465-člennom parlamente."Chcem byť veľmi jasný, nikdy nebudeme rokovať s PSD, nenecháme PSD uškodiť Rumunsku," povedal Orban.Rumunsko čaká dlhý povolebný boj o zostavenie novej koaličnej vlády, nezdá sa však pravdepodobné, že z neho sociálni demokrati vyjdú úspešne, pripomína AP.PNL sa ujali menšinovej vlády v Rumunsku v októbri 2019 po tom, čo po chaotickej vláde vyslovil parlament sociálnym demokratom nedôveru.Vláda vedená PSD si vyslúžila značnú kritiku zo strany Európskej únie za jej zasahovanie do súdnictva a korupčné škandály týkajúce sa jej prominentných členov.K výsledku vo víkendových voľbách strane dopomohli sľuby o zachovaní modelu sociálneho štátu aj kritika vlády národných liberálov za jej postup pri riešení pandémie nového koronavírusu, ktorá len zhoršila niektoré problémy krajiny.Účasť na voľbách bola slabá - len 33%. Pozorovatelia to pripisujú obavám voličov z nákazy, ale aj všeobecnému rozčarovaniu z rumunskej politickej scény.