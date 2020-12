Česko po niekoľkých dňoch od otvorenia sprísnilo pravidlá pre reštaurácie a bary

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2020 - Česká vláda sprísnila pandemické pravidlá pre reštaurácie, bary a kluby. Len niekoľko dní po tom, čo mohli znovu otvoriť, minister zdravotníctva Jan Blatný oznámil, že od stredy môžu byť takéto prevádzky otvorené len do 20:00. Dosiaľ mohli byť pritom otvorené do 22:00.Vláda tiež znovu zaviedla zákaz pitia alkoholu na verejnosti. Ten prišiel po tom, čo sa Blatný sťažoval, že niektoré bary a kluby zostali nelegálne otvorené až do rána a požadoval, aby zaplatili vysoké pokuty.Bary, reštaurácie a kluby môžu byť otvorené od minulého štvrtka po tom, čo sa vláda rozhodla zmierniť niektoré prísne opatrenia zamerané na boj proti šíreniu koronavírusu.Počet nových prípadov nákazy v Českej republike od začiatku novembra klesá, ale tento trend môže v blízkej dobe skončiť.Denný nárast nových prípadov bol za posledné štyri dni o niečo vyšší ako pred týždňom. Celkovo v Česku potvrdili 546 833 infekcií a 8 902 súvisiacich úmrtí.