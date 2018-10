Rumunsko chce byť členom Schengenu aj eurozóny

Na archívnej snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 23. októbra (TASR) - Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v utorok počas vystúpenia na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu potvrdil, že stále podporuje vstup Rumunska do schengenského priestoru. Uviedol to po vystúpení rumunského prezidenta Klausa Iohannisa, ktorý ako 11. európsky líder v poradí vystúpil pred europoslancami so svojimi predstavami o budúcnosti Európy.Juncker pripomenul, že keď sa stal šéfom exekutívy EÚ a prišiel do Európskeho parlamentu (15. júla 2014), prihovoril sa za to, aby Rumunsko a Bulharsko vstúpili do priestoru bez hraničných kontrol ešte pred koncom funkčného obdobia súčasnej eurokomisie. V utorok zopakoval, že na tomto zámere trvá, zároveň však pred Iohannisom a europoslancami upozornil, že Rumuni musia dosiahnuť "vnútorný konsenzus" ohľadom boja proti korupcii ešte pred prevzatím polročného predsedníctva v Rade EÚ. Rumunsko preberie od Rakúska predsednícku štafetu 1. januára 2019.," odkázal Juncker vo svojom prejave.Rumunský prezident vo svojom vystúpení v pléne EP zdôraznil okrem iného aj dôležitosť začlenenia sa do Schengenu. "," skonštatoval Iohannis.Prezident pripomenul, že Rumunsko si tento rok pripomína 100 rokov od zjednotenia krajiny, a dodal, že počas týchto 100 rokov Rumuni dostali viacero dôležitých lekcií, pričom "". "Oceňujeme hodnoty európskej rodiny. Rumunsko je krajinou, ktorá je hlboko prepojená s európskym projektom," uviedol Iohannis. Zároveň potvrdil, že Rumuni vedia aktívne brániť občianske hodnoty, čo dokázali vo chvíľach, keď bolo treba brániť právny štát a demokraciu.Iohannis využil svoje vystúpenie v EP aj na to, aby pripomenul, že Rumunsko sa čo najskôr pousiluje stať sa členom eurozóny, a spresnil, že prijatie eura, keď budú splnené všetky podmienky, je "".spravodajca TASR Jaromír Novak