NAŠLI SA ČASTI TELA SAUDSKOARABSKÉHO NOVINÁRA CHÁŠUKDŽÍHO

Ankara 23. októbra - Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na kúsky a jeho tvár bola znetvorená.





Správa Sky News prišla po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že Chášukdžího telo sa nenašlo, a požadoval od saudskoarabských predstaviteľov, aby prezradili, kde sa nachádza. "Prečo sa telo niekoho, o ktorom sa oficiálne povedalo, že bol zabitý, ešte nenašlo?" opýtal sa Erdogan v prejave pred členmi svojej vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v parlamente.Vyhlásil, že saudskoarabskí predstavitelia začali plánovať vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího už v dňoch pred jeho smrťou. Podľa neho má Turecko silné dôkazy o tom, že Chášukdží bol obeťou vopred pripravenej a "brutálnej"vraždy, ktorá nemôže byť ututlaná.Saudská Arábia najskôr popierala, že by niečo vedela o jeho zmiznutí. Potom tvrdila, že Chášukdžího - prispievateľa novín The Washington Post a kritika saudskoarabskej kráľovskej rodiny a korunného princa Muhammada bin Salmána - zabili 2. októbra pri "bitke" s predstaviteľmi kráľovstva. Tí boli za ním vyslaní s úlohou, aby ho "povzbudili" k návratu do Saudskej Arábie.V nedeľu saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr oficiálne označil zabitie novinára ako "vraždu", pripomína agentúra DPA. Saudská Arábia uviedla, že pre podozrenie z podielu na tomto čine bolo zadržaných 18 osôb.Turecké médiá aj tureckí predstavitelia tvrdia, že 59-ročného novinára žijúceho v USA zavraždilo a rozštvrtilo 15-členné saudskoarabské komando.