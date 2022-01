Rumunsko sprísnilo pre nárast infikovaných opatrenia, ľudia musia nosiť respirátory

Zvýšenie obáv z omikronu

Nové opatrenia sú kozmetické

8.1.2022 (Webnoviny.sk) - V sobotu začali v Rumunsku platiť prísnejšie protipandemické opatrenia, prostredníctvom ktorých chcú úrady zastaviť prudký nárast prípadov nákazy koronavírusom. Ľudia musia po novom nosiť respirátory vo vnútorných aj vonkajších verejných priestoroch, textilné rúška už sú zakázané a porušenie týchto pravidiel by mohlo vyústiť do pokuty vo výške do 500 eur.Bary a reštaurácie môžu zostať otvorené do 22:00 a fungovať s 50 % alebo 30 % kapacitou v závislosti od epidemickej situácie v oblasti, kde sa nachádzajú. Návštevníci sa musia preukazovať COVID preukazmi. To isté platí aj pre športové podujatia, posilňovne a kiná. Úrady však zároveň skrátili čas karantény a izolácie.V polovici decembra Rumunsko hlásilo menej ako tisíc prípadov nákazy koronavírusom denne, za uplynulý týždeň však tento počet stúpol na zhruba 6 000. Je to najviac od začiatku novembra, keď počty prípadov klesali po veľmi náročnej štvrtej vlne pandémie.Cez zimné prázdniny sa tisícky Rumunov vracajú domov z iných krajín, mnohých na Západe, čo zvýšilo obavy z rýchlo šíriaceho sa variantu koronavírusu omikron. V krajine dosiaľ potvrdili takmer 300 prípadov nákazy týmto variantom. Minister zdravotníctva Alexandru Rafila v piatok počas tlačovej konferencie povedal, že Rumunsko už zažíva piatu vlnu pandémie a očakáva sa, že variant omikron bude čoskoro v krajine dominantný.Lekár a zdravotnícky štatistik Octavian Jurma sa vyjadril, že nové opatrenia sú prevažne „kozmetické“ a prirovnal ich liečbe pacienta s rakovinou aspirínom. „Tieto opatrenia nikdy nemali obmedziť pandémiu, ale vytvoriť ilúziu, že robia niečo viac ako počas vlny variantu delta,“ skonštatoval Jurma pre agentúru AP s tým, že v Rumunsku sa chystá búrka. „Znovu budeme mať rekordné počty hospitalizácií, príjmov na jednotkách intenzívnej starostlivosti a úmrtí,“ povedal.V októbri a novembri malo Rumunsko rekordné počty prípadov COVID-19 a úmrtí, pričom situácia ochromila tamojší systém zdravotnej starostlivosti. Krajina má jednu z najmenších mier vakcinácie v Európskej únii, pričom plne zaočkovaných je len 40 % obyvateľov. Za zdráhavosť obyvateľov k očkovaniu môžu rozšírené dezinformácie, nedôvera voči vláde a úradom aj neefektívna kampaň.