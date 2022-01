Učiteľa obvineného z kanibalistickej vraždy odsúdili na doživotie

Berlínskeho učiteľa odsúdili na doživotie za vraždu mechanika, ktorého podľa súdu zabil v rámci jeho „ kanibalistických fantázií“. Informuje o tom tlačová agentúra dpa. Štyridsaťdvaročného Stefana R. odsúdili okrem vraždy aj z narušenia pokoja mŕtveho.

8.1.2022 (Webnoviny.sk) -Vražda sa stala v septembri 2020. Muži sa podľa vyšetrovateľov zoznámili na internetovej zoznamke a dohodli sa, že v učiteľovom byte v berlínskej štvrti Pankow budú mať sex.Tam odsúdený 43-ročného muža zabil, jeho telo rozsekal a neskôr jeho pozostatky odhodil v rôznych častiach mesta. Obeť podľa vyšetrovateľov útok na svoj život nečakala. Polícia pátrala po nezvestnom mužovi niekoľko týždňov, až napokon v lese na severe Berlína chodci našli kosti mŕtveho.Predsedajúci sudca berlínskeho krajinského súdu Matthias Schertz uviedol, že obžalovaný často rozvíjal myšlienky na zabíjanie a kanibalizmus a bol členom online kanibalistických fór. Vyšetrovatelia u neho v byte tiež našli pílku na kosti a špeciálne nože.Prokurátori uviedli, že muž obeti odrezal genitálie s úmyslom ich skonzumovať, s čím podľa dpa súhlasili aj sudcovia. Či to nakoniec urobil, sa nepodarilo určiť.Odsúdený muž obvinenia voči svojej osobe popieral a tvrdil, že mechanika našiel mŕtveho na gauči po tom, ako spolu strávili noc. Políciu ani záchranku podľa svojich slov nezavolal, pretože by ho to odhalilo ako homosexuála. Jeho zástupca žiadal zbavenie viny.Súd konštatoval, že obžalovaný nesie „obzvlášť závažnú“ zodpovednosť, a teda nebude mať automaticky možnosť podmienečného prepustenia po 15 rokoch vo väzbe, ako je v Nemecku zvykom.