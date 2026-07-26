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26. júla 2026

Rumunsko zostrelilo už tretí ruský dron za tri dni, prezident Dan označil ich prelety za neprijateľné


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Stíhačka F-16 Vojna na Ukrajine Zahraničie

Jeden z dronov v máji narazil do bytovej budovy v meste Galați pri ukrajinských hraniciach a zranil dvoch ľudí. Rumunský prezident Nicušor ...



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russia_putin_36768 676x470 26.7.2026 (SITA.sk) - Jeden z dronov v máji narazil do bytovej budovy v meste Galați pri ukrajinských hraniciach a zranil dvoch ľudí.


Rumunský prezident Nicušor Dan v nedeľu obvinil Rusko po tom, čo armáda členskej krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zostrelila tretí dron za tri dni v oblasti pri hraniciach s Ukrajinou.

Rumunsko zostrelilo ďalší dron


Rumunská stíhačka F-16 v nedeľu zostrelila dron nad Čiernym morom približne päť minút po tom, čo vstúpil do rumunského vzdušného priestoru, uviedol minister obrany Radu Miruta na sociálnej sieti Facebook.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)




Dan s odvolaním sa na vyšetrovanie uviedol, že dron zostrelený v piatok bol typu Šáhid, ktorý podľa neho používa Rusko vo vojne proti Ukrajine. Vyšetrovanie sobotňajšieho a nedeľňajšieho incidentu ešte pokračuje.

Prezident obvinil Rusko z narúšania vzdušného priestoru


„Je neprijateľné a netolerovateľné, aby Ruská federácia naďalej narúšala vzdušný priestor Rumunska, ktorý je zároveň vzdušným priestorom NATO a Európskej únie,“ napísal prezident na sociálnej sieti X.

Rumunsko zaznamenalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 množstvo prípadov narušenia svojho vzdušného priestoru dronmi, doteraz však žiadny nezostrelilo. Jeden z dronov v máji narazil do bytovej budovy v meste Galați pri ukrajinských hraniciach a zranil dvoch ľudí.

Rumunský parlament v roku 2025 prijal zákon, ktorý umožňuje zostrelenie dronov narúšajúcich vzdušný priestor krajiny.


Zdroj: SITA.sk - Rumunsko zostrelilo už tretí ruský dron za tri dni, prezident Dan označil ich prelety za neprijateľné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Stíhačka F-16 Vojna na Ukrajine Zahraničie
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