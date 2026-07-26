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26. júla 2026
Rumunsko zostrelilo už tretí ruský dron za tri dni, prezident Dan označil ich prelety za neprijateľné
Jeden z dronov v máji narazil do bytovej budovy v meste Galați pri ukrajinských hraniciach a zranil dvoch ľudí. Rumunský prezident Nicušor ...
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26.7.2026 (SITA.sk) - Jeden z dronov v máji narazil do bytovej budovy v meste Galați pri ukrajinských hraniciach a zranil dvoch ľudí.
Rumunský prezident Nicušor Dan v nedeľu obvinil Rusko po tom, čo armáda členskej krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zostrelila tretí dron za tri dni v oblasti pri hraniciach s Ukrajinou.
Rumunská stíhačka F-16 v nedeľu zostrelila dron nad Čiernym morom približne päť minút po tom, čo vstúpil do rumunského vzdušného priestoru, uviedol minister obrany Radu Miruta na sociálnej sieti Facebook.
Dan s odvolaním sa na vyšetrovanie uviedol, že dron zostrelený v piatok bol typu Šáhid, ktorý podľa neho používa Rusko vo vojne proti Ukrajine. Vyšetrovanie sobotňajšieho a nedeľňajšieho incidentu ešte pokračuje.
„Je neprijateľné a netolerovateľné, aby Ruská federácia naďalej narúšala vzdušný priestor Rumunska, ktorý je zároveň vzdušným priestorom NATO a Európskej únie,“ napísal prezident na sociálnej sieti X.
Rumunsko zaznamenalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 množstvo prípadov narušenia svojho vzdušného priestoru dronmi, doteraz však žiadny nezostrelilo. Jeden z dronov v máji narazil do bytovej budovy v meste Galați pri ukrajinských hraniciach a zranil dvoch ľudí.
Rumunský parlament v roku 2025 prijal zákon, ktorý umožňuje zostrelenie dronov narúšajúcich vzdušný priestor krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Rumunsko zostrelilo už tretí ruský dron za tri dni, prezident Dan označil ich prelety za neprijateľné © SITA Všetky práva vyhradené.
Rumunský prezident Nicušor Dan v nedeľu obvinil Rusko po tom, čo armáda členskej krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zostrelila tretí dron za tri dni v oblasti pri hraniciach s Ukrajinou.
Rumunsko zostrelilo ďalší dron
Rumunská stíhačka F-16 v nedeľu zostrelila dron nad Čiernym morom približne päť minút po tom, čo vstúpil do rumunského vzdušného priestoru, uviedol minister obrany Radu Miruta na sociálnej sieti Facebook.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Dan s odvolaním sa na vyšetrovanie uviedol, že dron zostrelený v piatok bol typu Šáhid, ktorý podľa neho používa Rusko vo vojne proti Ukrajine. Vyšetrovanie sobotňajšieho a nedeľňajšieho incidentu ešte pokračuje.
Prezident obvinil Rusko z narúšania vzdušného priestoru
„Je neprijateľné a netolerovateľné, aby Ruská federácia naďalej narúšala vzdušný priestor Rumunska, ktorý je zároveň vzdušným priestorom NATO a Európskej únie,“ napísal prezident na sociálnej sieti X.
Rumunsko zaznamenalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 množstvo prípadov narušenia svojho vzdušného priestoru dronmi, doteraz však žiadny nezostrelilo. Jeden z dronov v máji narazil do bytovej budovy v meste Galați pri ukrajinských hraniciach a zranil dvoch ľudí.
Rumunský parlament v roku 2025 prijal zákon, ktorý umožňuje zostrelenie dronov narúšajúcich vzdušný priestor krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Rumunsko zostrelilo už tretí ruský dron za tri dni, prezident Dan označil ich prelety za neprijateľné © SITA Všetky práva vyhradené.
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