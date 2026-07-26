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26. júla 2026
Zelenskyj varuje pred novou dohodou Ruska a Severnej Kórey, hovorí o ďalších 30-tisíc vojakoch
Zelenskyj tvrdí, že Rusko chce ďalších 30-tisíc severokórejských vojakov. Rusko sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra ...
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26.7.2026 (SITA.sk) - Zelenskyj tvrdí, že Rusko chce ďalších 30-tisíc severokórejských vojakov.
Rusko sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského usiluje získať od Severnej Kórey ďalších 30-tisíc vojakov na boj proti Ukrajine. Prípravy na ich prijatie majú od júna prebiehať v ruskej Voronežskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou, uviedol Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti.
„Rusko chce získať ďalších 30-tisíc vojakov zo Severnej Kórey. Od júna prebiehajú vo Voronežskej oblasti v Rusku prípravy na ich prijatie,“ napísal ukrajinský líder. Zároveň tvrdil, že Pchjongjang pripravuje aj dodávky ďalších odpaľovacích zariadení pre balistické rakety pre Rusko.
Zelenskyj varoval, že spolupráca medzi Moskvou a Pchjongjangom predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu. „Rusko pomáha Severnej Kórei naučiť sa viesť vojnu, zlepšovať svoje zbrane a získavať skutočné bojové skúsenosti pri ich používaní,“ uviedol.
Severná Kórea už v minulosti poskytla Rusku vojenskú pomoc pri invázii na Ukrajinu, ktorá sa začala v roku 2022. V roku 2024 vyslala tisíce vojakov na podporu ruských síl počas ukrajinskej protiofenzívy v Kurskej oblasti. Podľa údajov Južnej Kórey zahynulo vo vojne približne 2 000 severokórejských vojakov.
Moskva a Pchjongjang podpísali v roku 2024 zmluvu o vojenskej spolupráci. Severná Kórea počas návštevy svojej ministerky zahraničných vecí Čche Son-hui v Moskve tento týždeň opätovne vyjadrila podporu ruskej politike voči vojne na Ukrajine. Rusko podľa dostupných informácií na oplátku poskytuje Severnej Kórei finančné prostriedky, vojenské technológie, potraviny a energetické suroviny.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj varuje pred novou dohodou Ruska a Severnej Kórey, hovorí o ďalších 30-tisíc vojakoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského usiluje získať od Severnej Kórey ďalších 30-tisíc vojakov na boj proti Ukrajine. Prípravy na ich prijatie majú od júna prebiehať v ruskej Voronežskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou, uviedol Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti.
Spolupráca je podľa Zelenského hrozbou
„Rusko chce získať ďalších 30-tisíc vojakov zo Severnej Kórey. Od júna prebiehajú vo Voronežskej oblasti v Rusku prípravy na ich prijatie,“ napísal ukrajinský líder. Zároveň tvrdil, že Pchjongjang pripravuje aj dodávky ďalších odpaľovacích zariadení pre balistické rakety pre Rusko.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zelenskyj varoval, že spolupráca medzi Moskvou a Pchjongjangom predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu. „Rusko pomáha Severnej Kórei naučiť sa viesť vojnu, zlepšovať svoje zbrane a získavať skutočné bojové skúsenosti pri ich používaní,“ uviedol.
Severná Kórea už Rusku vo vojne pomáhala
Severná Kórea už v minulosti poskytla Rusku vojenskú pomoc pri invázii na Ukrajinu, ktorá sa začala v roku 2022. V roku 2024 vyslala tisíce vojakov na podporu ruských síl počas ukrajinskej protiofenzívy v Kurskej oblasti. Podľa údajov Južnej Kórey zahynulo vo vojne približne 2 000 severokórejských vojakov.
Moskva a Pchjongjang podpísali v roku 2024 zmluvu o vojenskej spolupráci. Severná Kórea počas návštevy svojej ministerky zahraničných vecí Čche Son-hui v Moskve tento týždeň opätovne vyjadrila podporu ruskej politike voči vojne na Ukrajine. Rusko podľa dostupných informácií na oplátku poskytuje Severnej Kórei finančné prostriedky, vojenské technológie, potraviny a energetické suroviny.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj varuje pred novou dohodou Ruska a Severnej Kórey, hovorí o ďalších 30-tisíc vojakoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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