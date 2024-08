Rumunský premiér bude bojkotovať záverečný olympijský ceremoniál, rozhodcovia podľa neho „okradli“ Barbosuovú o bronz

Vlna kritiky

Kríza tohto športu

8.8.2024 (SITA.sk) - Rumunský premiér Marcel Ciolacu sa nezúčastní na záverečnom ceremoniáli OH 2024 v Paríži na protest proti verdiktu rozhodcov voči rumunským gymnastkám. Politikovi sa nepozdáva spôsob, akým prišla jeho krajanka Ana Barbosuová o bronzovú medailu.Osemnásťročná rodáčka z Foscani približne tridsať sekúnd po pretekoch figurovala na tretej pozícii, no potom rozhodcovia prehodnotili odvolanie Američanky Jordan Chilesovej, a dali jej o 0,1 bodu vyššiu známku. Tá stačila na to, aby sa posunula na bronzový stupienok, práve pred Rumunku. Témou sa zaoberal aj britský denník The Guardian."Rozhodcovia konali nečestným spôsobom. Našu športovkyňu, trúfam si povedať, okradli. Je neprijateľné, aby v takejto súťaži, ktorá podporuje hodnoty ako rešpekt a porozumenie, bolo dievča, ktoré poctivo získalo medailu, brutálne pripravené o výsledok svojej štvorročnej práce. Nemohol som sa pozerať na jej slzy a s kľudom prijať, že niečo také je úplne normálne," vyhlásil Ciolacu.Vlnu kritiky si gymnastickí arbitri v Paríži vyslúžili aj za verdikty pri ďalšej rumunskej pretekárke Sabrine Manecuovej-Voineaovej, ktorú penalizovali za údajne opustenie žinienky. Bez tejto penalizácie by Sabrina skončila tretia, pred Chilesovou a aj Anou Barbosuovou."Skutočnosť, že stovky miliónov divákov z celého sveta boli rovnako ako my Rumuni touto hroznou scénou šokované, ukazuje, že niekde v systéme organizácie tejto súťaže je niečo zle,“ dodal rumunský politik, ktorý zároveň prisľúbil, že obe reprezentantky budú v krajine vnímané ako držiteľky bronzovej medaily.Rumunsko, ktoré v minulosti figurovalo medzi gymnastickými veľmocami, zaznamenalo v ostatnej dekáde krízu tohto športu. Manecuová-Voineaová s Barbosuovou sa postarali o to, že Rumuni mali svoje zastúpenie v gymnastickej časti hier po dvanásťročnej odmlke.Kriticky postoj ku kauze údajného poškodenia krajaniek zaujala aj legendárna bývalá rumunská gymnastka Nadia Comaneciová. Tá na sociálnej sieti X napísala: "Nemôžem uveriť, že hráme s duševným zdravím a emóciami športovcov, ako je tento.“