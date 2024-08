Burzalová a Černý sa už tešia na oddych po olympiáde, na tanieri si doprajú všetko a odmenia sa tenisom či cyklistikou (video+foto)

Po olympiáde zaslúžený oddych

Nebudú sa prejedať

8.8.2024 (SITA.sk) - Slovenskí chodeckí snúbenci Hana Burzalová Dominik Černý majú za sebou svoju prvú olympiádu. Na dvadsiatke jednotlivcov boli obaja v štvrtej desiatke a neskôr spolu v miešanej maratónskej štafete obsadili v národnom rekorde osemnástu priečku.S odstupom viac ako jedného dňa obaja spoločne zhodnotili vystúpenia pod piatimi kruhmi ako vydarené. Prezradili, že ich spomienky na Paríž budú pozitívne a všetko, čo pod Eiffelovkou zažili, ich bude motivovať v ďalšej kariére.Olympijské hry boli pre oboch veľký vrchol sezóny, po ktorom musí prísť aj zaslúžený oddych. Neplánujú však dovolenku na slniečku s minimálnym pohybom.„Teraz budeme mať čas a priestor na aktívnu regeneráciu. Môžeme si vziať bicykel alebo si zahrať tenis, o tom hovoríme celú sezónu, len nám to nezapadalo do prípravy. Rakety sme si však kúpili. Takže na toto sa tešíme," prezradila 23-ročná Burzalová za oboch snúbencov v rozhovore pre agentúru SITA.Obdobie po pretekoch či po sezóne patrí aj tomu, aby sa športovci nejakou formou „odmenili". U Černého s Burzalovou to smerom ku gastronómii nebude smerovať k prejedaniu sa.„Dodržiavame nejaký režim, ale nemáme nič, čo by sme striktne počas celého roka nemohli. V jedálničku nemáme veľmi mastné jedlá a podobne, čiže nám to nie je také blízke, aby sme sa na to tešili," prezradila členka banskobystrickej Dukly.Obaja zverenci trénera Romana Benčíka uviedli, že jedia pestro celý rok. „Len pár dní pred pretekmi niektoré veci obmedzujeme, napríklad mliečne a podobne. Teraz si toho môžeme dať, koľko chceme," dodala Burzalová.Za partnerskú dvojicu priblížil posledné dni pred pretekmi o tri roky starší Dominik Černý. „Posledné dva či tri dni pred pretekmi vyzerajú tak, že jeme len banány, ryžu a cestoviny. A po pretekoch si dáme na tanier všetko, na čo máme chuť," dodal.