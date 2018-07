Rumunský ústavný súd potvrdil právo na pobyt homosexuálnemu páru

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bukurešť 18. júla (TASR) - Rumunský ústavný súd priznal právo na pobyt rumunsko-americkému homosexuálnemu páru, ktorý roky bojoval o možnosť usadiť sa a pracovať v Rumunsku. Urobil tak po júnovom verdikte Súdneho dvora EÚ (ECJ) v kauze Coman-Hamilton, ktorý uznáva právo na pobyt manželov rovnakého pohlavia vo všetkých členských štátoch Európskej únie.ECJ so sídlom v Luxemburgu sa začiatkom júna uzniesol, že členské štáty EÚ sa môžu slobodne rozhodnúť, či povolia alebo nepovolia manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Podľa ECJ však nemôžu porušovať právo občana Únie na pobyt tým, že neumožnia jeho manželskému partnerovi z krajiny mimo EÚ pobyt na ich území. A to ani vtedy, ak ide o partnera rovnakého pohlavia, uviedli sudcovia ECJ.Predseda rumunského ústavného súdu Valer Dorneanu zdôraznil, že stredajšie rozhodnutie nemožno chápať ako uznanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia, ale ako potvrdenie slobody pohybu občanov EÚ. Rumunsko-americký homosexuálny pár má podľa verdiktu rovnaké právo na pobyt v Rumunsku ako ktorýkoľvek iný manželský pár z EÚ.Rozsudok sa týka prípadu rumunského občana Adriana Comana a Roberta Hamiltona z USA, ktorí sa zosobášili v roku 2010 v Bruseli. Coman, ktorý predtým pracoval pre Európsky parlament, v roku 2012 prišiel o prácu a požiadal o uznanie zväzku s Hamiltonom aj na území Rumunska, členskej krajiny EÚ, kde sa chceli obaja usadiť na dobu dlhšiu ako tri mesiace. Argumentoval, že občania EÚ majú rovnaké práva v každej členskej krajine.Rumunské orgány Comanovu žiadosť zamietli a oznámili, že Hamilton má právo len na trojmesačný pobyt, a to z dôvodu, že ho nemožno považovať za manželského partnera občana EÚ, keďže Rumunsko neuznáva manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia.