RUSADA je podozrivá z falšovania dát z moskovského laboratória

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 21. septembra (TASR) - Ruskej antidopingovej agentúre (USADA) hrozí opätovné vylúčenie z medzinárodných štruktúr. Anonymný zdroj z prostredia Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) o tom informoval agentúru AP. Podľa neho je RUSADA podozrivá z manipulácie s dátami, ktoré odovzdali z moskovského laboratória.Prístup k dokumentom zo zariadenia, ktoré bolo centrom ruského dopingu, bola jedna z podmienok na opätovné začlenenie RUSADA do WADA. Po analýze dát sa však objavili podozrenia, že do rúk vyšetrovateľov sa dostali pozmenené informácie.Revízna komisia WADA by mala o situácii oboznámiť exekutívu organizácie v pondelok na stretnutí s predstaviteľmi Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF).