Sagana čakajú technicky náročné preteky, podľa Valacha bude dôležité aj posledné doladenie formy

21.9.2019 (Webnoviny.sk) - Už o osem dní sa budú zraky slovenských cyklistických fanúšikov upierať na preteky s hromadným štartom kategórie elite na majstrovstvách sveta vo Veľkej Británii.Na 285 km dlhej trati v grófstve Yorkshire bude patriť medzi favoritov na víťazstvo trojnásobný držiteľ dúhového dresu Peter Sagan.Dvadsaťdeväťročnému rodákovi zo Žiliny by mal vyhovovať zvlnený profil pretekov, ktoré budú navyše aj technicky náročné."Trať sme si neprechádzali, ale máme ju naštudovanú cez rôzne systémy. Robíme to tak každý rok. Od nedele už budem na mieste podujatia a pôjdem si trasu prejsť. Peter pricestuje do dejiska šampionátu v piatok, dovtedy sa bude pripravovať v Monaku. Už na jar sa bol v Yorkshire pozrieť Michael Kolář, a tak sme sa rozprávali o tom, čo nás čaká," povedal tréner mužskej reprezentácie Ján Valach, ktorý je zároveň jedným zo športových riaditeľov družstva Bora-Hansgrohe.Cyklisti absolvujú na svetovom šampionáte 285 km na trati z Leedsu do Harrogate. Počas pretekov ich síce nečakajú náročné dlhé kopce, ale v priebehu dňa nastúpajú až 3508 výškových metrov a v rámci záverečných sto kilometrov absolvujú sedem okruhov v okolí cieľového mesta."Budú to typické anglické podmienky. Užšie cesty, raz sa pôjde hore a potom zase dolu. Pôjdeme cez národný park, bude tam niekoľko stúpaní, ale nie príliš náročných. Sledoval som aj predpoveď počasia. Malo by byť pod mrakom, teplota medzi 8 až 13 stupňov Celzia. Očakávam ťažké preteky, na okruhoch to bude agresívne a rýchle," pokračoval.Kouč národného tímu môže počítať vo Veľkej Británii so štvoricou jazdcov, zatiaľ čo vlani mal k dispozícii až sedem mužov. Paradoxne, ani jeden z nich preteky v rakúskom Innsbrucku nedokončil."Nie je to dostatočný počet, ale zvíťazili sme na MS aj v trojici. Musíme pracovať s tým, čo máme. Zo skúseností už vieme, ako byť úspešní. Budeme sa snažiť o to, aby sme Petra Sagana dostali do záveru," vysvetlil Valach, ktorý na pozície pomocníkov počíta s Erikom Baškom, Jurajom Saganom a Jánom Andrejom Cullym.Posledný menovaný člen Dukly Banská Bystrica sa dostal do záverečnej nominácie v dôsledku zranenia Patrika Tybora, ktorý si na pretekoch v Turecku zlomil kľúčnu kosť. Stále iba 23-ročný Cully sa predstaví tiež v individuálnej časovke. "Chceli sme využiť služby Patrika Tybora. Je skúsený, má dobrú výkonnosť a mohol pomôcť Petrovi Saganovi. Je to škoda, že sa zranil. Cullymu sme dali šancu a budeme s ním pracovať tak, aby bol pre tím užitočný."Mladší z bratov Saganovcov zvolil pred posledným vrcholom sezóny prípravu na jednorazových pretekoch. Postupne sa predstavil na klasikách v Hamburgu, Québecu, Montreale a počas aktuálneho víkendu si otestuje nohy na dvoch podujatiach v Belgicku."Peter sa pripravoval dobre. Na Tour de France mal dobrú výkonnosť a v Kanade išiel výborne. Myslím si, že je na správnej ceste a dôležité bude aj posledné doladenie formy. Je v pokoji, trénuje v teplých podmienkach a do toho si pridáva preteky," pokračoval 46-ročný rodák z Myjavy.Zvyšok elitného mužského tímu sa pripravuje na domácich pretekoch Okolo Slovenska, kde je Valach v pozícii športového riaditeľa Bory a má svojich zverencov pod dohľadom. "Erik Baška je v dobrej forme. Bude pre nás vhodným mužom na tento typ pretekov. Juraj Sagan ide výkonnostne hore a na Okolo Slovenska rieši len posledné detaily. Ján Andrej Cully pôjde aj v časovke, takže v jeho prípade smeruje príprava taktiež k tejto disciplíne. V rámci prípravy absolvoval aj vysokohorského sústredenie v Turecku," doplnil Valach.