Rusi a Bielorusi budú možno na MS v hokeji 2022 chýbať, domáci Fíni ich tam nechcú

Tvrdé opatrenia by sa dotkli aj Slovákov

Rozhodnutie je na hokejovej federácii

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa v roku 2022 uskutočnia 13.- 29. mája vo fínskych mestách Helsinki a Tampere, ale možno to bude bez hráčov Ruska a Bieloruska.Fínski organizátori sa v dôsledku aktuálnej ruskej vojenskej invázie na Ukrajine vyjadrili, že urobia všetko preto, aby sa výbery Ruska a Bieloruska na svetovom šampionáte nepredstavili.Tvrdé opatrenia Fínskeho hokejového zväzu ohľadom možného vylúčenia ruského tímu zo svetového šampionátu sa v takom prípade dotknú aj Slovákov. Reprezentácia Slovenska má svoju šampionátovú púť odštartovať 13. mája v Helsinkách práve proti Rusku.Fíni si na majstrovstvách sveta neželajú ani Bielorusov, ktorí dosiaľ ako jediní vyjadrili podporu "agresorovi" Vladimírovi Putinovi. "Počas víkendu sme diskutovali s Lucom Tardifom, prezidentom Medzinárodnej hokejovej federácie. Naše stanovisko je jasné, požadujeme úplné vylúčenie Ruska a Bieloruska z medzinárodného hokeja. Proti národným tímom týchto krajín hrať nehodláme,“ povedal šéf fínskeho hokeja Harri Nummela. cituje ho portál iDnes.cz.Ak by sa žiadosť fínskych organizátorov naplnila, tak by nedošlo na reprízu nedávneho finále olympijských hier, v ktorom fínski hokejisti zdolali práve Rusov (2:1) hrajúcich pod hlavičkou Ruského olympijského výboru.Svetový šampionát sa vracia do Fínska po deviatich rokoch, vtedy organizovala severská krajina hokejový sviatok dva roky po sebe spoločne so Švédskom.Aktuálne by mala IIHF rozhodnúť, aké kroky podnikne voči Rusku a Bielorusku a taktiež a bude zaoberať osudom MS v hokeji juniorov 2023 a seniorských MS 2023, obe sa majú konať v Rusku.Nesúhlas s ruským konaním v minulom týždni jasne ukázal aj klub Jokerit Helsinki, fínsky tím odstúpil z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) tesne pred štartom vyraďovacích bojov. Rovnaký krok uskutočnil aj lotyšský zástupca v KHL Dinamo Riga.