Medvedev zosadil po 79 týždňoch z čela rebríčka ATP Djokoviča, slovenskou jednotkou ostáva Molčan (video)

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Po dlhých 79 týždňoch má mužský tenisový rebríček ATP vo dvojhre nového lídra, Srba Novaka Djokoviča v ňom na čele nahradil Rus Daniil Medvedev . Stačilo mu na to aj semifinále na turnaji v mexickom Acapulcu, keďže srbský tenista v Dubaji prehral už vo štvrťfinále.Tridsaťštyriročný Belehradčan doteraz strávil na prvej priečke hodnotenia v úhrne už rekordných 361 týždňov. Dvadsaťšesťročný Medvedev je tretím Rusom na čele rebríčka ATP, v minulosti tam boli aj Jevgenij Kafeľnikov (6 týždňov) a Marat Safin (9 týždňov)."Keď ste dieťa, o takom niečo ako je post svetovej jednotky iba snívate, a zdá sa vám to nedosiahnuteľné. Keď sa k nemu priblížite, prestanete snívať a začnete tvrdo pracovať na jeho získaní. Vtedy sa sen stane reálnym cieľom," uviedol Medvedev počas turnaja v Acapulcu.Časová postupnosť jeho cesty na vrchol bola nasledovná: v novembri 2016 sa dostal do svetovej stovky, v júli 2017 už bol v päťdesiatke, v októbri 2018 v najlepšej dvadsiatke a v Top Ten rebríčka ATP sa prvýkrát ocitol v júli 2019. K postu svetovej jednotky sa predral po zisku 13 singlových titulov na hlavnom profesionálnom okruhu, ten najcennejší získal vlani triumfom na US Open v New Yorku.Medvedev v aktuálnej edícii vedie o 150 bodov pred Djokovičom, tretí zostal Nemec Alexander Zverev . Z piatej na štvrtú pozíciu sa posunul Španiel Rafael Nadal zásluhou zisku titulu v Acapulcu, Grék Stefanos Tsitsipas klesol na 5. priečku.Posty si vymenili aj Andrej Rubľov Matteo Berrettini , Rus je šiesty a Talian siedmy. Na ôsmom stupienku zostal Nór Casper Ruud , na deviatom Kanaďan Félix Auger-Aliassime a desiaty je Poliak Hubert Hurkacz.Na pozícii slovenskej jednotky je stále Alex Molčan , ktorému patrí 66. priečka. Je to jeho nové kariérne maximum, oproti minulému týždňu si polepšil o tri miesta.Molčan v novej sezóne permanentne stúpa v renkingu, na začiatku roka bol ešte osemdesiaty ôsmy. Ďalší Slovák Norbert Gombos figuruje na 110. poste a Andrej Martin na 128. mieste. V druhej svetovej stovke je aj Jozef Kovalík na 193. stupienku.Medzi ženami zostala líderkou Austrálčanka Ashleigh Bartyová , ktorá však vedie už pred Češkou Barborou Krejčíkovou. Tá na 2. priečke nahradila Bielorusku Arinu Sobolenkovú. Poľka Iga Swiateková poskočila z 8. na 4. pozíciu a Estónka Anett Kontaveitová zo 7. na 5. post.Španielka Paula Badosová klesla zo 4. na 6. miesto, Grékyňa Maria Sakkariová je v novom hodnotení siedma, Češka Karolína Plíšková ôsma, Španielka Garbine Muguruzová deviata a desiatku naďalej uzatvára Tunisanka Ons Jabeurová.Slovenskou ženskou jednotkou je stále Kristína Kučová , ktorá klesla o stupienok nadol na 76. priečku, v elitnej stovke je aj Anna Karolína Schmiedlová na 88. pozícii. V druhej sa nachádzajú Viktória Kužmová (133.) a Rebecca Šramková (163.).Lídrami deblových rebríčkov zostali Chorvát Mate Pavič a Češka Kateřina Siniaková. Filip Polášek medzi mužmi klesol z dvanásteho na trináste miesto a Viktória Kužmová medzi ženami z 50. na 52. post.