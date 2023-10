Rusi majú na Ukrajine veľké straty a my to istotou vieme, tvrdí predstaviteľ NATO a „vytiahol“ aj číslo

12.10.2023 (SITA.sk) - Rusko od začiatku totálnej invázie na Ukrajinu stratilo asi 300-tisíc vojakov a žoldnierov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na okraji stretnutia ministrov obrany Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) to povedal popredný predstaviteľ aliancie.„Čo sa týka strát, Rusi majú veľké straty a my to vieme. S istotou vieme, že Rusi utrpeli podstatne väčšie straty ako Ukrajinci. Preto sa domnievame, že sa blížime k číslu asi 300-tisíc ruských vojakov a žoldnierov, ktorí zomreli od invázie vo februári 2022," povedal nemenovaný predstaviteľ.Dodal, že väčšina ruských vojakov padla v tomto roku, pričom Rusko dosiaľ stratilo vo vojne 1 800 dôstojníkov. „Vrátane 11 generálov, ako aj stredných a nižších dôstojníkov utrpeli ťažké straty. Zdá sa, že straty sa od apríla mierne znížili, keď Rusi upustili od zimnej ofenzívy," poznamenal predstaviteľ a zdôraznil, že ukrajinské vojenské straty sú oveľa nižšie ako ruské.„A viem, že spojenci pokračujú vo výcviku ukrajinských jednotiek, aby mohli čo najskôr ísť do boja a pokúsiť sa vyriešiť tie problémy, ktoré vyvolávajú obavy." Britské obranné spravodajstvo nedávno upozornilo na pomerne rýchle tempo výmeny veliteľov jedného z najprestížnejších výsadkových plukov Ruska od začiatku totálnej invázie na Ukrajinu.