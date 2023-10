Vládny špeciál privezie ďalšiu skupinu turistov, v Izraeli uviazlo vyše sto Slovákov

Zrušené komerčné lety

Výzva pre občanov

12.10.2023 (SITA.sk) - Z Izraela sa vo štvrtok vráti domov druhým repatriačným letom ďalšia skupina slovenských občanov.Vládny letecký špeciál odletel pre nich ráno z bratislavského letiska do Tel Avivu a podobne ako pri prvej preprave v stredu sa s nimi vráti naspäť v popoludňajších hodinách.V Izraeli uviazli stovky našich turistov po teroristických útokoch a zrušení mnohých komerčných letov v krajine.Slovenské cestovné kancelárie mali a ešte majú v Izraeli desiatky svojich klientov, podľa dostupných informácií sú v Izraeli celkovo stovky Slovákov.Kapacita vládneho lietadla je približne 90 miest, ministerstvo vnútra preto pripravilo repatriačné lety. Tretí by sa mal uskutočniť v piatok. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR už skôr sprísnilo cestovné odporúčanie pre Izrael na 3. stupeň - teda necestovať. Vyzýva občanov Slovenska, aby do Izraela necestovali.Popri zvýšenom bezpečnostnom riziku sú stále výrazné obmedzenia a výpadky komerčnej leteckej prepravy.