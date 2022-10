Rusi míňajú zásoby munície neudržateľným tempom, najviac im chýbajú presné zbrane

18.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko spotrebúva svoje zásoby munície „neudržateľným tempom". Tvrdí to popredná predstaviteľka amerických tajných služieb Avril Hainesová.Riaditeľka americkej národnej rozviedky v pondelok večer povedala, že ruské sily čelia veľkému nedostatku dodávok, predovšetkým presných zbraní, ako sú riadené strely.Moskva je podľa nej nútená obrátiť sa so žiadosťou o pomoc so zásobovaním na krajiny ako Irán a Severná Kórea, keďže potrebuje doplniť vybavenie vrátane dronov, delostreleckých granátov a rakiet.Hainesová tvrdí, že medzinárodné sankcie a kontroly exportu uvalené na Rusko odhaľujú jeho nedostatky v oblasti technológií.