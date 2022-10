Výzvu poslancom k zákonu o partnerskom spolužití za 24 hodín podpísalo 27-tisíc ľudí

Cesta k rovným právam je dlhá

Zväzok dvoch ľudí bez ohľadu na pohlavie

18.10.2022 - Výzvu poslancom k zákonu o partnerskom spolužití podpísalo v priebehu prvého dňa od jej spustenia 27-tisíc ľudí. Výzvu iniciovali ľudia z LGBTI+ komunity z neziskovej platformy Dúhy.sk.V tlačovej práve o tom informoval spoluzakladateľ platformy Ondrej Vrábel a dodal, že dosiahnutý počet podpisov prekonal očakávania organizátorov.„Ozývajú sa nám stovky ľudí, ktorí výzvu podporujú, rozbehlo sa to ešte viac, než sme očakávali a veľmi nás to teší. Nestíhame odpisovať na správy, no sme všetkým úprimne vďační za podpisy a šírenie výzvy," zdôveril sa Vrábel.Zároveň uviedol, že nekončia a podpisy budú zbierať aj naďalej.„Cesta k rovným právam je dlhá. Slovensko v rámci Európskej únie (EÚ) v tejto oblasti predbehla väčšina krajín. Sme jednou z posledných krajín únie, kde takáto právna úprava chýba," informuje Vrábel.Podľa organizátorov je najvyšší čas posunúť sa bližšie k rovnoprávnosti. Nezisková platforma Dúhy.sk predstavila verejnú výzvu pre poslancov Národnej rady SR (NR SR) , ktorých žiada o podporu zákona o partnerskom spolužití.Ako ďalej informuje Ondrej Vrábel , zákon z dielne liberálnej strany Sloboda a solidarita (SaS) by mal parlament prerokovať na najbližšej schôdzi.„Cieľom návrhu zákona je definovať zväzok dvoch ľudí bez ohľadu na pohlavie. Nový zákon môže pomôcť k zrovnoprávneniu LGBTI+ ľudí, umožnil by im vstúpiť do partnerského spolužitia, čo prinesie partnerom napr. úpravu majetkoprávnych vzťahov," tvrdí Vrábel.Podľa platformy Dúhy.sk je cieľom vyzbierať čo najviac podpisov, ktoré následne doručia poslancom NR SR pred hlasovaním.Platforma vo výzve uvádza, že „vo verejnom priestore posledné roky zaznievali slová, ktoré veľmi zraňovali. V spoločnosti len viac a viac rozdúchavali nenávisť a odpor k dúhovej komunite. Teraz sa blíži dôležité hlasovanie o návrhu zákona o partnerskom spolužití, ktorý má potenciál zlepšiť životnú situáciu mnohých ľudí v tejto krajine".