Rusi môžu dostať priame pozvánky na OH v Paríži. Organizácia netrestá športovcov za činy ich vlády, tvrdí Bach

15.10.2023 (SITA.sk) - Ruských športovcov by mohli priamo pozvať na budúcoročné olympijské hry v Paríži, a to napriek tomu, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) tento týždeň s okamžitou platnosťou suspendoval Ruský olympijský výbor za to, že športové organizácie z východnej časti Ukrajiny nelegálne začlenil do svojich štruktúr.Prezident MOV Thomas Bach sa v piatok vyjadril, že potrestanie Ruského olympijského výboru, ktoré má za následok to, už nie je oprávnený pôsobiť ako národný olympijský výbor a nemôže dostávať žiadne finančné prostriedky od olympijského hnutia v hodnote miliónov dolárov, nebude mať žiadny vplyv na rozhodnutie týkajúce sa štartu Rusov v Paríži pod tzv. neutrálnou vlajkou.„Pôjde o priame pozvánky, ktoré budeme riešiť s medzinárodnými federáciami a v prípade potreby aj s príslušnými národnými federáciami,“ povedal Bach na tlačovej konferencii.Bach zopakoval súčasné stanovisko MOV, ktorý uviedol, že organizácia „netrestá ani nesankcionuje športovcov za činy predstaviteľov ich športov alebo vlády“.MOV suspendoval Ruský olympijský výbor po tom, ako Rusi vzali pod svoje krídla inštitúcie zo štyroch anektovaných ukrajinských oblastí.Na otázku o rozhovoroch medzi MOV a ruskými predstaviteľmi pred rozhodnutím o zákaze Bach povedal, že z Moskvy dostali vysvetlenie, že parlament prijal zákon o anektovaní ukrajinských regiónov.„Ruský olympijský výbor nerobil nič iné, len sa riadil týmto zákonom. Toto je, myslím si, v skratke jadro odpovede,“ skonštatoval Bach.