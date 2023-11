Rusi na Ukrajine zintenzívnili svoje útoky, chcú získať prevahu v blízkosti dvoch kľúčových miest

Vstupná brána do časti Doneckej oblasti

Nálety s riadenými bombami

12.11.2023 (SITA.sk) - Ruské sily zintenzívnili útoky na východe Ukrajiny v snahe získať prevahu v blízkosti dvoch kľúčových miest na frontovej línii.Veliteľ ukrajinských pozemných síl Oleksandr Syrskyj na platforme Telegram v nedeľu napísal, že Rusi začali tlak na znovuzískanie územia pri Bachmute Hovorca pozemných síl Vladimir Fiťo v televízii zase povedal, že ruskí vojaci prešli pri meste z „obrany na aktívnu obranu“ a vytvárajú tlak na Ukrajincov na juhu od mesta.Rusi sa podľa jeho slov snažia nájsť slabé miesta v ukrajinskej obrane a zintenzívňujú delostrelecké útoky na ukrajinské pozície.Generálny štáb ukrajinských síl zas informoval, že Rusi pokračujú v snahe obkľúčiť mesto Avdijivka južne od Bachmutu. Mesto je považované za vstupnú bránu do časti Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny. Kľúčovú rolu pri súčasných útokoch podľa štábu zohrávajú vzdušné sily.Veliteľ tavrijskej operatívno-strategickej skupiny síl Oleksandr Tarnavskyj , ktorý vedie ukrajinské sily v Avdijivke a okolí, v nedeľu povedal, že Rusko obzvlášť zintenzívňuje nálety s riadenými bombami.Na Telegrame napísal, že ruskí vojaci za predchádzajúci deň podnikli 30 náletov a 712 delostreleckých baráží na mesto a okolité oblasti a takmer 50-krát sa dostali do stretu s ukrajinskými jednotkami.Medzičasom v meste Cherson na juhu Ukrajiny zomrel 64-ročný muž, keď ruské delostrelecké granáty zasiahli jeho dvor. Gubernátor Chersonskej oblasti Oleksandr Prokudin uviedol, že mužovu ženu hospitalizovali so zraneniami.Za 24 hodín Rusi ostreľovali Cherson a okolie 62-krát, pričom tiež zranili štyroch civilistov a poškodili jednu z mestských knižníc. Od oslobodenia mesto čelí takmer denným útokom.