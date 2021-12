Rusi nechcú vojnu, s predstaviteľmi USA budú rokovať o bezpečnostných požiadavkách Moskvy voči Západu

Nechcú vojnu

Riešenie ruskej agresie

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia Ruska a USA sa začiatkom budúceho roka stretnú na rokovaniach o požiadavkách Moskvy o garancie týkajúce sa rozširovania Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).V stredu to oznámil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov s tým, že v januári bude Rusko v tejto veci separátne rokovať s NATO a uskutočnia sa aj rokovania s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Moskva minulý týždeň predložila návrh bezpečnostných dokumentov, v ktorých požaduje od NATO, aby sa nerozšírilo o Ukrajinu ani o ďalšie postsovietske štáty a v okolí Ruska nerozmiestňovalo svoje zbrane. Washington a jeho spojenci odmietli poskytnúť takéto záväzky, ale uviedli, že sú ochotní rokovať.Ruské požiadavky bezpečnostných garancií prišli v čase rastúceho napätia súvisiaceho so zhromažďovaním ruských vojsk v blízkosti Ukrajiny, čo vyvoláva obavy z možnej invázie. Rusko akékoľvek plány útoku na svojho suseda odmieta a obavy Západu označuje za súčasť očierňovacej kampane.„Nechceme vojnu. Nechceme sa vydať cestou konfrontácie. Našu bezpečnosť však pevne zaistíme prostriedkami, ktoré považujeme za nevyhnutné,“ povedal v stredu Lavrov.V rozhovore pre televíziu RT šéf ruskej diplomacie pochválil „obchodný“ prístup Washingtonu, ktorý pomohol rýchlo dohodnúť vymedzenia budúcich rozhovorov. Podotkol, že Moskva bude pripravená zvážiť americké požiadavky, ale varoval, že rokovania sa nesmú tiahnuť do nekonečna. „Dúfam, že nás budú brať vážne vzhľadom na kroky, ktoré podnikneme na zabezpečenie našej obranyschopnosti,“ doplnil.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pochválil dosiahnutie rýchlej dohody o začiatku rokovaní, poznamenal však, že by sa mali zamerať na „dosiahnutie konkrétnych výsledkov a nemali by sa naťahovať“. Moskva podľa jeho slov očakáva od Washingtonu podrobnú platformu pre rokovania a bude pripravená na konštruktívnu diskusiu.Americký minister zahraničia Antony Blinken v utorok povedal, že s európskymi spojencami pracujú na diplomatickom riešení „ruskej agresie“ a pripomenul, že prezident Joe Biden je proti takým garanciám, aké žiada ruský prezident Vladimir Putin.