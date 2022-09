Rusi nie sú na mobilizáciu pripravení, podľa analytikov ochota narukovať bude nízka a motivácia bojovať ešte nižšia

Mobilizácia Rusov

Výcvik vojenských jednotiek

26.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa ani nesnažil pripraviť obyvateľstvo na vojnu a mobilizáciu. V najnovšej správe o tom informuje americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).„Putinove informačné výpadky sú v tomto smere obzvlášť dôležité, keďže na ruskej pôde nie sú žiadne jednotky Ukrajiny ani NATO a nehrozí invázia do ruského vnútrozemia. Toto nie je rok 1812, 1914 ani 1941 a faktory, ktoré prispeli k mobilizácii obyvateľstva v predchádzajúcich ruských vojnách, v tejto agresívnej vojne jednoducho absentujú, nech to Putin svojim ľuďom prezentuje akokoľvek,“ tvrdí inštitút.Podľa analytikov ruské ozbrojené sily nevytvorili podmienky na efektívnu rozsiahlu mobilizáciu minimálne od roku 2008 a nevytvorili záložné sily potrebné na okamžitú mobilizáciu. Zdôrazňujú, že na tieto problémy neexistujú rýchle riešenia.V dôsledku toho bude podľa ISW proces mobilizácie škaredý, kvalita záložníkov nízka a ich motivácia bojovať bude zrejme ešte horšia.Zároveň však analytici poznamenávajú, že ruský systém je dobre zavedený, takže vojenskí komisári a ďalší ruskí predstavitelia môžu nájsť ľudí a poslať ich do výcvikových jednotiek a potom do vojny.ISW dodáva, že táto mobilizácia neovplyvní priebeh vojny v roku 2022 a je nepravdepodobné, že bude mať dramatický vplyv na schopnosť Ruska udržať si súčasnú úroveň vojenského ťaženia v roku 2023.