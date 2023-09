Rusi obchádzajú sankcie pomocou paralelného dovozu, medzi dodávateľmi je aj česká spoločnosť

Import náhradných dielov

Hlavný kupec

13.9.2023 (SITA.sk) - Ruskí novinári našli zahraničných dodávateľov komponentov pre lietadlá Boeing a Airbus, na ktoré sa vzťahujú sankcie voči Rusku.Dodávatelia sú napríklad v „priateľských krajinách“ Spojených arabských emirátoch (SAE), Číne, Turecku, ale aj v európskych štátoch označených za „nepriateľské“. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda, ktorý sa odvoláva na portál iStories.Podľa zmieneného webu Rusi s cieľom obísť sankcie na dodávky dielov pre lietadlá začali zneužívať paralelný dovoz. Investigatívni novinári analyzovali colné dáta a zistili, že od marca 2022 do marca 2023 do Ruska importovali originálne náhradné diely pre Boeing a Airbus v hodnote viac ako 180 miliónov dolárov.Najviac súčiastok do Ruska predala ATS Heavy Equipment & Machinery so sídlom v Dubaji. Za viac ako rok urobila vyše 700 dodávok v hodnote 40 miliónov dolárov. Väčšina dielov bola pre skupinu Aeroflot.Medzi dodávateľmi je tiež spoločnosť Griffon sídliaca v SAE, kde sú oprávnenými osobami Rusi Irina Gorochovská a Iľja Rysev a výkonný riaditeľ je Andrej Uljašev.Podľa záznamov dodávky prišli aj od spoločnosti Max Jet Service z Moldavska či litovskej Right Direction Aero, od ktorej súčiastky prišli pre ruský AI Fly pod menom kirgizskej Kargoline. Ďalším dodávateľom je aj česká Apram Aerospace.Jedným z hlavných kupcov náhradných dielov v Rusku je moskovská spoločnosť Protektor. Tá kúpila komponenty pre Boeing a predala ich ruským aerolíniám Utair, Pobeda, S7 a ďalším.