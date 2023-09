Dzurinda: Potýčka medzi Matovičom a Kaliňákom už nemá nič spoločné s migráciou. Fico sa hanbí „opraviť zákon“

Rozoštvávanie ako politický zápas

Hanbí sa opraviť chybu v zákone

Politik sa nemôže znížiť k násiliu

13.9.2023 - Potýčka medzi lídrom hnutia OĽaNO a priatelia Igorom Matovičom a exministrom vnútra za stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robertom Kaliňákom nemá nič spoločné s migráciou.Podľa lídra strany Modrí – Európske Slovensko Mikuláša Dzurindu ide o rozoštvávanie ako metódu politického zápasu pred parlamentnými voľbami.„Takúto metódu sme už na Slovensku prežili. Boli to 90. roky minulého storočia, keď vďaka takejto politike rozoštvávania sme pomaly skončili v ruskom objatí, nie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii," uviedol Dzurinda dnes pre médiá.Predseda Modrých sa zároveň pýta, prečo sa predseda strany Smer-SD Robert Fico hanbí „opraviť zákon" o pobyte cudzincov, ktorý sám predložil do parlamentu ešte v roku 2018.„Je pravda, že keď prepukla migračná kríza, Robert Fico bol premiérom. Neurobil vôbec nič v príprave na zvládanie takýchto krízových situácií. Dnes sa stavia do role záchrancu, pričom jeho pravá tvár je rozoštvávať. Ide mu o to, aby ho predseda hnutia Republika Milan Uhrík nepredbehol," myslí si Dzurinda. Zároveň tvrdí, že Fico sa chce dostať k moci cez nenávistnú politiku.



Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský v súvislosti s potýčkou uviedol, že s politickým protivníkom je možné nesúhlasiť, no nie je možné znížiť sa k fyzickým atakom a násiliu.



„Slovensko potrebuje upokojiť a posunúť sa dopredu. Bitky, agresivita či vyvolávanie fyzického konfliktu zo strany politikov k tomu rozhodne neprispievajú," myslí si Majerský.







