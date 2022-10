Rusi odpálením vodnej elektrárne viac stratia ako získajú, okrem ekologickej katastrofy hrozí odstavenie Zaporožskej elektrárne

Podmínovanie vodnej elektrárne

Ohrozená prevádzka Zaporožskej elektrárne

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - V prípade, že ruské jednotky vyhodia do vzduchu vodnú elektráreň Kachovka, okupanti len dočasne spomalia protiofenzívu obrancov Ukrajiny.Pre rozliatu vodu však nebude môcť fungovať Severokrymský kanál a Zaporožská jadrová elektráreň. Povedal to šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov Pred niekoľkými dňami sa objavili správy, že Rusi podmínovali vodnú elektráreň Kachovka na rieke Dnipro, pričom podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského plánujú okupanti vykonať teroristický útok pod cudzou vlajkou.Budanov potvrdil, že priehrada je čiastočne zamínovaná, a „hlúposť Rusov“, ako nazval ich ochotu spáchať takýto teroristický útok, je podľa neho „veľmi ťažké hodnotiť nejakou logikou“.Podotkol, že vyhodenie priehrady do vzduchu určite spôsobí ekologickú katastrofu. Zdôraznil, že prípadným teroristickým útokom Rusi viac stratia ako získajú.Poukázal na to, že prídu o možnosť zásobovať vodou Severokrymský kanál. Omnoho horšie je však to, že bez vody zo spomenutej priehrady nedokáže fungovať Zaporožská jadrová elektráreň.Podľa Budanova by rozliata voda spomalila postup ukrajinskej armády približne na dva týždne, čo podľa neho „nie je veľmi dlhé obdobie“.„Budú však nútení ustúpiť priamo na Krym. Inými slovami, ak spôsobia úplné zničenie, scenár je nasledovný. Sú na to pripravení? Myslím si, že nie,“ poznamenal Budanov.