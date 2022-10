Spolu s miernejšími opatreniami COVID-19 sa však vo väčšine západných krajín na obzore črtá nový zloduch - inflácia.

Zdražie túto zimu oblečenie?

Po dvoch rokoch stagnácie svet módy dobieha. Ľudia sa vrátili do "normálu" a to ich prinútilo obzrieť sa, vyskúšať a obnoviť svoj šatník. Spolu s miernejšími opatreniami COVID-19 sa však vo väčšine západných krajín na obzore črtá nový zloduch - inflácia.

Podľa Eurostatu sa všetky európske krajiny v súčasnosti oficiálne pohybujú smerom k dvojcifernej inflácii. Dokonca aj Francúzsko, rekordér v nízkej inflácii, dosiahlo pred niekoľkými dňami nové maximum 6,08 %. Priemerná miera inflácie v Európe je 8,6 % a prognózy spoločnosti Statista a MMF naznačujú, že potenciálne silná energetická zima v Európe posunie eurozónu k dvojcifernej inflácii.

Zvýšia sa ceny oblečenia a o koľko?

Rýchla odpoveď znie "nie menej ako 3%". To sú údaje o medzinárodnej situácii v oblasti módy podľa mediálnej spoločnosti "The Business of Fashion" a jej výročnej správy. Zatiaľ čo oživenie v USA a Číne je takmer 100 %, Európa stále zaostáva. Na starom kontinente je nárast cien odevov strednej triedy viac ako 10 %. Práve tento segment je tiež najviac stlačený nízkym dopytom po oblečení, ktorý sprevádzal pandant v rokoch 2020 a 2021. Novým trendom je hľadať predovšetkým oblečenie s najviac percentnou zľavou bez väčšieho ohľadu na značky. Naopak, druhý významný rast dopytu je v luxusnom segmente. Tam je nárast cien takmer nepostrehnuteľný, zatiaľ čo dopyt je výrazný - celosvetovo o 20 % vyšší a v Európe len o 5 %. Dôvodom je, že čoraz viac ľudí, ktorí pracujú z domu, sa vracia do kancelárie a chcú urobiť dojem.

Pri pohľade na cenovky však máme na mysli iný scenár. Ceny, za ktoré sa oblečenie predáva a nakupuje, ďalej rastú v dôsledku energetických problémov Európy. Spotrebitelia v strednej a východnej Európe znovu objavujú outlety a oblečenie z druhej ruky. Spoločnosť Remix investovala 20 miliónov levov do logistického centra v Bulharsku, aby pokryla novú realitu módneho trhu. Značka uvádza potenciálnu schopnosť spracovať denne viac ako 60 000 položiek a každý deň hlási tisíce objednávok. To je v súlade aj s novými požiadavkami EÚ na udržateľný textil, ktorých cieľom je práve predĺženie životnosti odevov.

Nie je jasné, či toto tempo bude pokračovať, ale jedno je isté: aby sa priemerné ceny výrobkov pre konečného spotrebiteľa nezmenili, viaceré svetové značky ponúkajú stále väčšie zľavy. Pokiaľ však ide o zľavy, najväčšie zľavy sú opäť často viditeľné u predajcov cirkulárnej módy. Vo výpredajoch sa často objavuje množstvo kategórií výrobkov Remix, ako sú džínsy , blúzky, šaty a dokonca aj topánky, ktoré sú čoraz častejšou súčasťou života moderného človeka, ktorý chce nielen zachovať kúpnu silu svojho rozpočtu, ale aj chrániť životné prostredie, čo je kľúčová stratégia samotnej Európskej únie.