Rusi plánujú po okupácii Ukrajiny zabiť veľký počet kritikov a disidentov, tvrdia Američania

Zoznamy identifikovaných Ukrajincov

Porušovanie ľudských práv

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - USA upozornili Organizáciu Spojených národov, že podľa ich presvedčenia Rusko plánuje zabiť veľký počet kritikov a disidentov na Ukrajine alebo ich po predpokladanej invázii na Ukrajinu poslať do táborov.Bathsheba Nell Crockerová, zástupkyňa USA pri Úrade OSN, to nedávno uviedla v liste Vysokej komisárke OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej. Informuje o tom portál cnbc.com.„Máme dôveryhodné informácie, ktoré naznačujú, že ruské sily vytvorili zoznamy identifikovaných Ukrajincov, ktorých majú po vojenskej okupácii zabiť alebo poslať do táborov,“ konštatuje sa v liste, ktorý získala americká televízna stanica NBC.Crockerová v liste uviedla, že podľa USA by sa Rusko „pravdepodobne zacielilo na tých, ktorí odmietajú ruské akcie, vrátane ruských a bieloruských disidentov, ktorí sú v exile na Ukrajine, žurnalistov a protikorupčných aktivistov a zraniteľné skupiny, ako sú náboženské a etnické menšiny a LGBTQI+ osoby“.Dokument varuje pred rozsiahlymi „porušovaniami ľudských práv" a tvrdí, že proti protestom by sa tiež použila nespravodlivá sila. Dokument konštatuje, že americký minister zahraničných vecí Antony Blinken túto problematiku minulý týždeň predložil Bezpečnostnej rade OSN.