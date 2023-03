Rusi posielajú do vojny na Ukrajine už aj tanky zo 40. a 50. rokov minulého storočia, tvrdí investigatívna organizácia

23.3.2023 (SITA.sk) - Ruská armáda demontovala tanky T-54 a T-55 vyrobené v 40. a 50. rokoch minulého storočia a z Ďalekého východu ich začala posielať do bojovej zóny na Ukrajine.Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nezávislú vyšetrovaciu organizáciu pôvodom z Ruska Conflict Intelligence Team (CIT).Tá získala zábery vlaku prepravujúceho vojenské vozidlá z ruského Ďalekého východu. Ten vypravili z mesta Arseňjev v Prímorskom kraji, kde sa nachádza 1295. centrálna základňa na opravu a skladovanie tankov.Najskoršie tanky série T-54 prišli do sovietskej armády v polovici až koncom 40. rokov a séria T-55 vstúpila do služby v roku 1958.„Aj zastaraný tank je užitočnejší ako žiadny tank, no za kľúčové nevýhody týchto sérií považujeme nedostatok diaľkomerov a balistických počítačov, nehovoriac o systémoch riadenia paľby, ako aj primitívne mieridlá a v tankoch T-54 horší systém stabilizácie zbrane,“ uvádza CIT.