Influencer Andrew Tate, podozrivý z obchodovania s ľuďmi zostáva vo väzbe. Súd ho neprepustil ani na kauciu

Mizogýn s miliónmi sledovateľov

Identifikovali šesť možných obetí

22.3.2023 (SITA.sk) - Súd v Rumunsku opäť predĺžil preventívne zatknutie influencera Andrewa Tatea o 30 dní.Tridsaťšesťročného britsko-amerického občana zadržali koncom decembra v Bukurešti spolu s jeho bratom Tristanom a dvoma rumunskými ženami v súvislosti s obvineniami z obchodovania s ľuďmi, znásilnenia a členstva v organizovanej zločineckej skupine. Ani jedného z nich zatiaľ formálne neobvinili.Hovorkyňa rumunskej agentúry DIICOT, ktorá sa venuje vyšetrovaniu organizovaného zločinu, Ramona Bolla uviedla, že sudca bukureštského tribunálu v stredu súhlasil so žiadosťou prokurátorov, aby boli všetci štyria zadržaní, kým bude vyšetrovanie pokračovať.Štvoricu možno zadržiavať maximálne 180 dní bez formálneho obvinenia. Očakáva sa, že Tate sa voči rozhodnutiu odvolá, ako to urobil v minulosti.Minulý týždeň súd odmietol Tateovu žiadosť súd o prepustenie na kauciu.Bývalý profesionálny kickboxer Tate, ktorý má milióny sledovateľov na sociálnych sieťach a v Rumunsku údajne žil od roku 2017, si pred časom vyslúžil zákaz od viacerých internetových platforiem pre jeho mizogýnne názory a nenávistné prejavy.DIICOT ešte v decembri informovala, že identifikovala šesť pravdepodobných obetí sexuálne zneužitých organizovanou skupinou.Vyšetrovatelia sa snažia zistiť, či Tate lákal ženy do Rumunska na sľuby vážneho vzťahu alebo manželstva a neskôr ich nútil alebo zmanipuloval, aby pre neho pracovali ako modelky v chatovacích miestnostiach pre dospelých.Obete údajne držali pod neustálym dohľadom a podrobovali „fyzickému násiliu a psychickému nátlaku“, skupina ich sexuálne zneužívala a nútili ich účinkovať v pornografii. Preverujú tiež obvinenia zo znásilnenia.