Rusi sa už nebudú pokúšať dobyť Charkov, podľa prezidenta Zelenského majú okupanti novú prioritu

1.8.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že po neúspešnom útoku Rusov na Charkov začiatkom tohto leta zmenili okupanti svoj hlavný cieľ a momentálne je ich prioritou dobyť Pokrovsk v Doneckej oblasti. Ako referuje web Ukrajinská pravda, ukrajinský líder to povedal v rozhovore s francúzskymi novinármi.„Celý východný front je náročný. Hlavný cieľ sa dnes po tom, čo sa im nepodarilo dobyť Charkov, čo už je podľa nás nerealizovateľné, posunul. Ich primárnym zameraním už nie je celý východ, aj keď Sloviansk nie je vylúčený. Povedal by som, že dnes je ich prioritou pokrovský front a mesto Pokrovsk,“ povedal Zelenskyj.„Samozrejme, je tam aj Kosťantynivka a áno, mieria na Toreck a majú plány aj so Slovianskom, ale to sú len plány. Najväčšia koncentrácia personálu, zbraní a všetkých ich dostupných zdrojov sa teraz sústreďuje na pokrovský front,“ poznamenal Zelenskyj.