Rusi sa voči trestu Svetovej antidopingovej agentúry neodvolajú, chcú spoluprácu a obnovenie činnosti

Rusi budú bez vlajky aj hymny

Podozrenia z úprav dopingových údajov

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Rusi sa nebudú odvolávať voči rozhodnutiu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a následne Športového arbitrážneho súdu, ktoré obmedzí ich športovcov na vrcholných podujatiach vrátane olympijských hier po dobu dvoch rokov. Potvrdila to Ruská antidopingová agentúra (RusADA). Športový arbitrážny súd (CAS) minulý mesiac rozhodol, že ruskí športovci nebudú môcť používať národné symboly - vlajku a hymnu počas najbližších dvoch olympijských sviatkov - tohtoročných OH v Tokiu a ZOH 2022 v Pekingu.Dôvodom sú zistenia WADA o manipulovaní so vzorkami športovcov v antidopingovom laboratóriu v Moskve. CAS znížil Rusom pôvodný trest zo štyroch na dva roky a povolil im aspoň nosiť národné farby.RusADA mala z procesných dôvodov možnosť podať odvolanie na švajčiarsky najvyšší súd. Neurobila tak. Napriek tomu vo svojom vyhlásení zdôraznila, že stále považuje za "chybné a jednostranné" rozhodnutie WADA, že dopingové údaje o ruských športovcoch boli v príslušnom laboratóriu nejakým spôsobom upravované, resp. zmenené.RusADA sa domnieva, že táto kapitola je v tejto chvíli uzavretá."Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s WADA a veríme v obnovenie našej činnosti v plnej miere," uvádza RusADA vo svojom vyhlásení. "Sme naďalej odhodlaní bojovať všetkými prostriedkami proti dopingu. Na druhej strane vždy budeme brániť práva bezúhonných ruských športovcov a nesúhlasíme s akoukoľvek ich diskrimináciou," doplnili zástupcovia RusADA.