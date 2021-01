Tréner Lampard sa musí rozlúčiť s FC Chelsea. Nahradí ho Tuchel?

Chelsea prehrala päť duelov

V minulej sezóne sa klubu darilo viac

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek nedeľňajšiemu postupu cez Luton do osemfinále FA Cupu sa vedenie anglického futbalového klubu FC Chelsea z Londýna rozhodlo ukončiť spoluprácu s trénerom Frankom Lampardom Chelsea totiž v najvyššej domácej súťaži Premier League prehrala päť z ostatných ôsmich duelov a v 20-člennej tabuľke jej patrí až 9. priečka. Londýnčanom to nejde napriek tomu, že vedenie klubu pred aktuálnou sezónou minulo na nákupy nových hráčov takmer 250 miliónov eur."Pre klub to bolo mimoriadne náročné rozhodnutie. S Frankom mám výborný osobný vzťah a rešpektujem jeho prácu. V súčasnej situácii však veríme, že zmena trénera je pre klub to najlepšie," informoval dlhoročný majiteľ klubu Roman Abramovič.Frank Lampard prišiel do FC Chelsea v júli 2019 po ročnom trénerskom pôsobení v tíme Derby County. V minulej sezóne s "The Blues" obsadil 4. priečku v tabuľke Premier League, v jeseni 2020 klub vyhral svoju skupinu Ligy majstrov a postúpil do osemfinále play-off.Lampard v minulosti dlhé roky hral za FC Chelsea, počas trinástich sezón absolvoval v klube 648 duelov a strelil v nich 211 gólov. Ako hráč sa podieľal na troch domácich tituloch (2004/2005, 2005/2006, 2009/2010), jednom celkovom triumfe v Lige majstrov (2011/2012) a jednom v Európskej lige (2012/2013).Na uvoľnenom poste by Lamparda mohol nahradiť Nemec Thomas Tuchel , ktorého len nedávno vyhodil francúzsky šampión Paríž Saint-Germain.