Rusi si na MS poradili aj s Lotyšskom, stále sú tak stopercentní

Na snímke radosť ruských hokejistov po strelení druhého gólu v zápase základnej B-skupiny Rusko - Nórsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 10. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

B-skupina (Bratislava):



Lotyšsko - Rusko 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)



Góly: 11. Cibulskis (Indrašis) – 21. Orlov (Kovaľčuk, Plotnikov), 24. Gusev (Dadonov, Kučerov), 33. Kučerov (Anisimov). Rozhodovali: Hribik (ČR), Sidorenko – Goľjak (obaja Biel.), Oliver (USA), vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše Zadorov (Rus.) 10 min osob. trest za narazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 9084 divákov.



Lotyšsko: Merzlikins (40. - 41. Gudlevskis) - Kulda, Cibulskis, Zile, Sotnieks, Jaks, Balinskis – Balcers, Blugers, Keninš - Darzinš, Meija, Indrašis - Rob. Bukarts, Bičevskis, Rih. Bukarts - Marenis, Batna, Gegeris - Dzierkals



Rusko: Vasilevskij - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, Grigorenko - Barabanov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Plotnikov, Andronov, Kovaľčuk - Telegin

Tabuľka B-skupiny:



1. Rusko 5 5 0 0 0 26:3 15



2. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 20:2 12



3. Česko 5 4 0 0 1 26:10 12



4. Švédsko 4 3 0 0 1 28:7 9



---------------------------------------



5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 13:14 6



6. Nórsko 5 1 0 0 4 11:28 3



7. Rakúsko 5 0 0 0 5 6:28 0



---------------------------------------



8. Taliansko 5 0 0 0 5 0:38 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Ruskí hokejisti zdolali vo svojom piatom zápase na 83. MS Lotyšsko 3:1 a s plným počtom bodov naďalej vedú tabuľku bratislavskej B-skupiny. V sobotňajšom súboji chvíľu trvalo, kým sa dostali k svojej typickej kombinačnej hre, základ triumfu položili tromi gólmi v druhej tretine.Zborná si víťazstvom definitívne zabezpečila postup, vo zvyšných dvoch skupinových zápasoch bude bojovať o čo najlepšie nasadenie do štvrťfinále. Najbližšie ju čaká v nedeľu duel proti Švajčiarsku (20.15). Lotyši majú už len teoretickú šancu na postup, ak ju chcú živiť, musia bezpodmienečne vyhrať v pondelok nad úradujúcimi majstrami sveta Švédmi (16.15).Rusi si dokázali v prvej tretine vytvoriť chvíľami až drvivý tlak, no trápili sa v koncovke. Anisimov, Ovečkin i Gavrikov nevyužili sľubné príležitosti, Kučerov trafil žŕdku. Lotyši v 11. minúte udreli v presilovke 4 proti 3 a dostali sa prekvapujúco do vedenia zásluhou Cibulskisa. Favorit bol ale trpezlivý a pomohol mu gól v úvode druhej časti, po ktorom sa upokojil a začal hrať svoju typickú hru. Následne Gusev poslal zbornú do vedenia a v 33. minúte zrazenou strelou trafil presne medzi betóny Merzlikinsa Kučerov - 1:3. Rusi gradovali tempo, v tretej časti neraz roztočili v obrannom pásme súpera kolotoč. V 51. min. Orlov zblízka opečiatkoval konštrukciu lotyšskej bránky. Rusi v závere laxnou hrou dovolili súperovi dostať sa do niekoľkých prečíslení, no skóre sa už nezmenilo. Lotyšom nepomohla ani záverečná power play bez brankára.