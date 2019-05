Fíni a Nemci majú postup do štvrťfinále MS istý

Americký hokejista Clayton Keller (uprostred) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase základnej A-skupiny USA - Veľká Británia na MS v hokeji v Košiciach 15. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Košice):



Dánsko - USA 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)



Góly: 25. Olesen (Bau Hansen, O. Lauridsen) - 11. Vatrano (Ryan, Hanifin), 12. DeBrincat (Kane, Suter), 15. Keller (Van Riemsdyk, Suter), 19. Kreider (Hughes, Eichel), 32. DeBrincat (Kane, White), 34. Larkin (Ryan), 52. Eichel (Kane, DeBrincat). Rozhodovali: Fraňo (ČR), Kaukokari (Fín.) - Šišlo (Rus.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 6184 divákov.



Dánsko: Nielsen - M. Lauridsen, O. Lauridsen, Lassen, Aabo Jensen, Nich. O. Larsen, Jensen, Lassen - Russel, Regin, Bödker - Storm, J. Jensen, Nick. Jensen - Bau Hansen, Madsen, Meyer - From, Jakobsen, Poulsen - Olesen



USA: Schneider - Martinez, Suter, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - Kane, Larkin, DeBrincat - Kreider, Eichel, Hughes - Keller, White, van Riemsdyk - Ryan, Glendening, Vatrano

tabuľka A-skupiny:



1. Fínsko 5 4 0 1 0 17:7 13*



2. Nemecko 4 4 0 0 0 12:5 12*



3. USA 5 3 1 0 1 24:11 11



4. Kanada 4 3 0 0 1 20:10 9



------------------------------------



5. SLOVENSKO 5 2 0 0 3 19:17 6



6. Dánsko 5 1 1 0 3 17:16 5



7. Francúzsko 5 0 0 1 4 11:27 1



------------------------------------



8. Veľká Británia 5 0 0 0 5 4:31 0



* - istý postup do štvrťfinále



Košice 18. mája (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili v úvodnom sobotňajšom zápase A-skupiny MS nad Dánskom vysoko 7:1 a priblížili sa k postupu do štvrťfinále. Ten už majú po tomto stretnutí z košickej vetvy istý Fíni aj Nemci.Američania potvrdili úlohu veľkého favorita už v úvodnej tretine, keď strelil Dánom štyri góly a v podstate rozhodli o osude zápasu.Hráči USA sa najbližšie stretnú už v nedeľu o 16.15 h s Nemeckom, a ak získajú aspoň dva body definitívne si zabezpečia účasť vo štvrťfinále. Dáni nastúpia po voľnom dni v nedeľu o 20.15 h proti Kanade.Dáni začali v úvodných minútach z ostra, mali dve dobré šance, ale Schneidera neprekonali. Ďalšie príležitosti prišli pri vylúčení DeBrincata, no potom bol už duel jasne v réžii zámorských hokejistov. Tí udreli prvýkrát v 11. minúte, keď sa presadil po brejku 2 na 1 Ryan. Neprešlo ani 30 sekúnd a bolo už 2:0, presilovku využil DeBrincat. Američania pridali do konca prvého dejstva ešte dva góly a rozhodli o osude zápasu. Dáni dokázali znížiť gólom Olesena, ktorý si museli rozhodcovia overiť na videu. Američania im však viac nedovolili a po góloch DeBrincata a Larkina v 32. a 34. minúte viedli už 6:1. Šance na ďalšie mali aj v tretej tretine, no do konca duelu sa presadil už len Eichel a uzavrel skóre na 7:1.