Rusi slávia 10. výročie nelegálnej anexie Krymu, na Červenom námestí vystúpil aj Putin (foto)

„Nepotopiteľná lietadlová loď"

„Nové Rusko“





Anexia Krymu sa odohrala vo februári a marci 2014. V sobotu uplynulo 10 rokov od referenda, ktoré sa na Kryme uskutočnilo o tom, či región, ktorý v predchádzajúcich týždňoch napadli a obsadili ruské sily, by sa mal zjednotiť s Ruskom. Vo februári o osem rokov neskôr Putin spustil inváziu na Ukrajinu.



Krym je napriek ruskej okupácii a anexii medzinárodne uznávaný ako ukrajinské územie.





18.3.2024 (SITA.sk) - Rusi si v pondelok pripomínajú 10. výročie nelegálnej anexie ukrajinského polostrova Krym. Na Červenom námestí v Moskve sa koná zhromaždenie, na ktorom sú tisícky ľudí.Vystúpil na ňom aj ruský vodca Vladimir Putin , pre ktorého to predstavuje aj oslavu po tom, ako si vo voľbách zabezpečil ďalšie funkčné obdobie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Putin v Moskve vyhlásil, že „srdečne gratuluje“ k znovuzjednoteniu Krymu a Sevastopoľa s Ruskom. Krym sa podľa neho často nazýva „nepotopiteľná lietadlová loď" a teraz sa „vrátil do svojho domovského prístavu".„Krym sú predovšetkým ľudia, obyvatelia Sevastopoľa a Krymu, sú našou pýchou,“ vyhlásil Putin.Následne ruský vodca označil Donbas a ďalšie územia Ukrajiny, ktoré okupuje Rusko, za súčasť „Nového Ruska“. Na to dav skandoval „Rusko, Rusko“, píše BBC.Tiež sa poďakoval davu za podporu vo voľbách.