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18. júla 2026

Rusi stoja v radoch na benzín, ukrajinské útoky zasiahli citlivé miesto Kremľa


Tagy: Benzín ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Nedostatok pohonných látok sa rozšíril do väčšiny ruských regiónov. Kremeľ situáciu zľahčuje, vodiči však obchádzajú zatvorené čerpacie stanice a čakajú v dlhých radoch. V



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russia_fuel_shortages_97883 676x451 18.7.2026 (SITA.sk) - Nedostatok pohonných látok sa rozšíril do väčšiny ruských regiónov. Kremeľ situáciu zľahčuje, vodiči však obchádzajú zatvorené čerpacie stanice a čakajú v dlhých radoch.


V Rusku, ktoré patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, sa čoraz častejším obrazom stávajú dlhé rady áut pred čerpacími stanicami a vodiči hľadajúci benzín.

Nedostatok pohonných látok, spôsobený najmä stupňujúcimi sa ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru, zasiahol podľa údajov agentúry AFP už viac ako 90 percent ruských regiónov.

Benzínová ruleta


Manželia Jeľena a Dmitrij museli pri návrate z chaty do Vologdy obísť štyri čerpacie stanice, kým našli jednu, na ktorej ešte predávali palivo. Ani tam však nemali istotu, že sa dostane na všetkých čakajúcich.

„Úplne hrozná situácia. Teraz budeme čakať. Uvidíme, či ešte zostane nejaký benzín,“ povedala Jeľena počas čakania v rade.

Putinova rezerva


Kremeľ sa snaží situáciu upokojovať. Prezident Vladimir Putin minulý týždeň vyhlásil, že Ukrajina sa pokúša poškodiť ruskú ekonomiku a vyvolať nervozitu v spoločnosti, no neuspeje, pretože „rezerva bezpečnosti ruskej energetickej siete je veľmi vysoká“.

Moskva už reagovala zákazom vývozu viacerých druhov benzínu, leteckého paliva aj motorovej nafty a v niektorých regiónoch zaviedla prídelový systém.

Je trochu lepšie


Podľa vodičov sa situácia v Moskve i vo Vologde v posledných dňoch mierne zlepšila. Rady sa síce skrátili, no problém nezmizol. „Viac čerpacích staníc opäť otvorilo a dodávky benzínu sú častejšie. Prirodzene, rady sa skrátili,“ povedal vodič Nikolaj.

Americká analytická spoločnosť Energy Intelligence začiatkom júla odhadla, že od konca februára bolo po ukrajinských útokoch odstavených takmer 50 percent ruských rafinérskych kapacít.

Rusko nikdy nikoho nenapadlo


Kyjev tvrdí, že útokmi na energetickú infraštruktúru reaguje na ruské bombardovanie ukrajinských miest a zároveň sa snaží obmedziť príjmy Moskvy financujúce vojnu. Aj tisíc kilometrov od ukrajinských hraníc je konflikt citeľný. Mnohí vodiči vo Vologde však zodpovednosť nepripisujú Kremľu, ale Západu.

„Je to preto, že vaši spojenci nás bombardujú,“ povedal vodič Jegor. Na otázku, kto chce vojnu, bez zaváhania odpovedal: „Ukrajina, Európa...“

Jeho manželka sediaca vedľa neho dodala: „Niektorí hovoria, že chceme napadnúť iné krajiny. To je nezmysel. Rusko nikdy nikoho nenapadlo.“ Výrok zaznel v čase, keď ruská armáda už štvrtý rok vedie rozsiahlu inváziu na Ukrajine.



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href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Rusi stoja v radoch na benzín, ukrajinské útoky zasiahli citlivé miesto Kremľa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benzín ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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