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18. júla 2026
Záplavy a zosuvy pôdy vo Vietname si vyžiadali najmenej štyri obete
Silné dažde poškodili stovky hektárov poľnohospodárskej pôdy a záchranári evakuujú obyvateľov z oblastí ohrozených ďalšími zosuvmi. Najmenej štyria ľudia zahynuli vo
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18.7.2026 (SITA.sk) - Silné dažde poškodili stovky hektárov poľnohospodárskej pôdy a záchranári evakuujú obyvateľov z oblastí ohrozených ďalšími zosuvmi.
Najmenej štyria ľudia zahynuli vo Vietname v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré vyvolali intenzívne dažde. Informovali o tom v sobotu štátne médiá.
Od stredy bolo v štyroch severných hornatých provinciách poškodených viac ako 238 hektárov ryžových polí a ďalších poľnohospodárskych plôch.
Povodne zároveň usmrtili alebo odplavili hospodárske zvieratá a hydinu. Vyplýva to z údajov vietnamského úradu pre zvládanie prírodných katastrof a správu hrádzí.
Úrady nasadili približne 500 záchranárov, ktorí pátrajú po nezvestných osobách a evakuujú obyvateľov z lokalít ohrozených ďalšími zosuvmi pôdy.
Opatrenia majú zabrániť ďalším stratám na životoch v oblastiach, kde pretrváva riziko silných dažďov.
Od začiatku roka do konca júna si prírodné katastrofy vo Vietname vyžiadali najmenej 30 obetí na životoch a spôsobili škody presahujúce 21,7 milióna dolárov (približne 18,6 milióna eur).
Vietnam pravidelne zasahujú intenzívne dažde počas obdobia dažďov od júna do septembra. Vedci však upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zvyšuje frekvenciu aj intenzitu extrémnych prejavov počasia, čo vedie k ničivejším záplavám a zosuvom pôdy.
Zdroj: SITA.sk - Záplavy a zosuvy pôdy vo Vietname si vyžiadali najmenej štyri obete © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej štyria ľudia zahynuli vo Vietname v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré vyvolali intenzívne dažde. Informovali o tom v sobotu štátne médiá.
Od stredy bolo v štyroch severných hornatých provinciách poškodených viac ako 238 hektárov ryžových polí a ďalších poľnohospodárskych plôch.
Nielen ľudia, ale aj zvieratá
Povodne zároveň usmrtili alebo odplavili hospodárske zvieratá a hydinu. Vyplýva to z údajov vietnamského úradu pre zvládanie prírodných katastrof a správu hrádzí.
Úrady nasadili približne 500 záchranárov, ktorí pátrajú po nezvestných osobách a evakuujú obyvateľov z lokalít ohrozených ďalšími zosuvmi pôdy.
Opatrenia majú zabrániť ďalším stratám na životoch v oblastiach, kde pretrváva riziko silných dažďov.
Obetí pribúda
Od začiatku roka do konca júna si prírodné katastrofy vo Vietname vyžiadali najmenej 30 obetí na životoch a spôsobili škody presahujúce 21,7 milióna dolárov (približne 18,6 milióna eur).
Vietnam pravidelne zasahujú intenzívne dažde počas obdobia dažďov od júna do septembra. Vedci však upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zvyšuje frekvenciu aj intenzitu extrémnych prejavov počasia, čo vedie k ničivejším záplavám a zosuvom pôdy.
Zdroj: SITA.sk - Záplavy a zosuvy pôdy vo Vietname si vyžiadali najmenej štyri obete © SITA Všetky práva vyhradené.
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