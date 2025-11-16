Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 16.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Agnesa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. novembra 2025

Rusi tvrdia, že obsadili ďalšie dve dediny na juhu a získavajú prevahu nad menej početnými ukrajinskými silami


Tagy: Pokrovsk rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Záporožská oblasť

Ruská armáda v nedeľu oznámila, že obsadila ďalšie dve dediny na juhu Ukrajiny, kde jej jednotky pomaly získavajú prevahu nad menej početnými ukrajinskými silami. Na platforme Telegram ruské ...



Zdieľať
vojna na ukrajine 676x507 16.11.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda v nedeľu oznámila, že obsadila ďalšie dve dediny na juhu Ukrajiny, kde jej jednotky pomaly získavajú prevahu nad menej početnými ukrajinskými silami.


Na platforme Telegram ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské jednotky prevzali kontrolu nad obcami Rivnopilľa a Mala Tokmačka v Záporožskej oblasti.

Hoci je frontová línia v Záporožskej oblasti menej aktívna než východná línia frontu, kde sa odohráva väčšina bojov, ruské sily, ktoré sú lepšie vybavené a početnejšie ako ich protivníci, postupujú v oboch regiónoch.

Boje na východe sa sústreďuje na kontrolu nad kľúčovým logistickým uzlom Pokrovsk, do ktorého v posledných týždňoch infiltrovali stovky ruských vojakov, čím oslabili ukrajinskú obranu.

Mierové rozhovory medzi Kyjevom a Moskvou sú v súčasnosti na mŕtvom bode a plánovaný budapeštiansky samit medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským kolegom Vladimirom Putinom sa neuskutočnil.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Rusi tvrdia, že obsadili ďalšie dve dediny na juhu a získavajú prevahu nad menej početnými ukrajinskými silami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pokrovsk rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Záporožská oblasť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko ako prvé oficiálne potvrdilo v Belehrade svoju účasť na EXPO 2027
<< predchádzajúci článok
Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 