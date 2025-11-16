|
Nedeľa 16.11.2025
Meniny má Agnesa
16. novembra 2025
Rusi tvrdia, že obsadili ďalšie dve dediny na juhu a získavajú prevahu nad menej početnými ukrajinskými silami
Ruská armáda v nedeľu oznámila, že obsadila ďalšie dve dediny na juhu Ukrajiny, kde jej jednotky pomaly získavajú prevahu nad menej početnými ukrajinskými silami. Na platforme Telegram ruské ...
16.11.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda v nedeľu oznámila, že obsadila ďalšie dve dediny na juhu Ukrajiny, kde jej jednotky pomaly získavajú prevahu nad menej početnými ukrajinskými silami.
Na platforme Telegram ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské jednotky prevzali kontrolu nad obcami Rivnopilľa a Mala Tokmačka v Záporožskej oblasti.
Hoci je frontová línia v Záporožskej oblasti menej aktívna než východná línia frontu, kde sa odohráva väčšina bojov, ruské sily, ktoré sú lepšie vybavené a početnejšie ako ich protivníci, postupujú v oboch regiónoch.
Boje na východe sa sústreďuje na kontrolu nad kľúčovým logistickým uzlom Pokrovsk, do ktorého v posledných týždňoch infiltrovali stovky ruských vojakov, čím oslabili ukrajinskú obranu.
Mierové rozhovory medzi Kyjevom a Moskvou sú v súčasnosti na mŕtvom bode a plánovaný budapeštiansky samit medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským kolegom Vladimirom Putinom sa neuskutočnil.
Zdroj: SITA.sk - Rusi tvrdia, že obsadili ďalšie dve dediny na juhu a získavajú prevahu nad menej početnými ukrajinskými silami
Zdroj: SITA.sk
