 24hod.sk    Z domova    Regióny

16. novembra 2025

Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali


Bratislavské mestské kúpalisko Rosnička v Dúbravke čaká veľká rekonštrukcia. Ako informuje STaRZ Bratislava (Správa ...



648def490d626706689438 676x451 16.11.2025 (SITA.sk) - Bratislavské mestské kúpalisko Rosnička v Dúbravke čaká veľká rekonštrukcia. Ako informuje STaRZ Bratislava (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta) na sociálnej sieti, práce už začali a prinesú modernejší a komfortnejší areál pre všetkých návštevníkov.


„Vznikne tu nový stredný rekreačný a detský bazén a vybuduje sa nová strojovňa s modernou technológiou,“ uvádza STaRZ. Areál čaká tiež postupná obnova infraštruktúry a zázemia.


Zdroj: SITA.sk - Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali © SITA Všetky práva vyhradené.

