Rusi tvrdia, že už poznajú páchateľa atentátu na Duginovú (video)

Páchateľkou má byť Ukrajinka

Putinov ideológ

„ruského sveta“,

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v pondelok obvinila ukrajinské spravodajské služby zo zorganizovania zabitia dcéry popredného ruského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina. Dvadsaťdeväťročná Daria Duginová zomrela v sobotu večer pri explózii výbušniny v jej vozidle SUV.FSB uviedla, že zabitie Duginovej „pripravili a spáchali ukrajinské špeciálne služby“. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v nedeľu poprel akékoľvek zapojenie Ukrajiny do zabitia Duginovej.FSB však v pondelok vyhlásila, že páchateľkou je ukrajinská občianka Natalia Vovková, ktorá potom z Ruska utiekla do Estónska.Podľa ruskej spravodajskej služby Vovková pricestovala do Ruska v júli s 12-ročnou dcérou a prenajala si byt v budove, v ktorej žila Duginová.Vovková bola podľa FSB s dcérou na nacionalistickom festivale, ktorý navštívili aj Alexander Dugin a jeho dcéra. FSB tvrdí, že Vovková po zabití Duginovej s dcérou odišla z Ruska do Estónska v automobile s iným evidenčným číslom.Dugin je prominentným obhajcom koncepciečiže ideológie zdôrazňujúcej obnovenie globálneho vplyvu Ruska a zjednotenia všetkých etnických Rusov. Vehementne podporuje rozhodnutie Vladimira Putina poslať armádu na Ukrajinu a vyzýval Kremeľ, aby vystupňoval svoje operácie.Jeho dcéra vyjadrovala podobné názory a pôsobila ako komentátorka nacionalistickej televíznej stanice Cargrad, v ktorej Dugin pracuje ako šéfredaktor.