Rusi tvrdia, že zničili dvadsať ukrajinských dronov, ktoré smerovali na okupovaný Krym

12.8.2023 (SITA.sk) - Rusko tvrdí, že zničilo 20 ukrajinských dronov smerujúcich na okupovaný polostrov Krym.Ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram uviedlo, že štrnásť bezpilotných lietadiel zostrelili ruské vzdušné sily a šesť zneškodnili prostriedky elektronického boja.Rezort nehlási obete ani škody. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian. Počet útokov dronmi na Moskvu a Krym, ktorý Rusko nelegálne anektovalo v roku 2014, sa v uplynulých týždňoch zvýšil.Za ostatné tri týždne bola Moskva terčom takýchto útokov zhruba desaťkrát, pričom to viedlo k dočasnému uzavretiu letísk a škodám na budovách.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom júla varoval, že sa vojna vracia do Ruska.