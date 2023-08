Fico používa Gašpara ako panáčika do rozprávky, ale jeho divadlo je priehľadné, tvrdí Šeliga

Žiadna politická obeť

Fico má strach

Obvinili troch ľudí

12.8.2023 (SITA.sk) - Šéf Smeru-SD Robert Fico používa zadržaného Tibora Gašpara ako panáčika do rozprávky s cieľom rozpustiť Úrad špeciálnej prokuratúry Špecializovaný trestný súd a zastaviť vyšetrovania. Tvrdí to poslanec Národnej rady SR Demokrati ).„Na to využijete čokoľvek a kohokoľvek. Darmo sa vyhrážate, toto vaše divadlo je priehľadné, rozprávka prekuknutá,“ adresoval Ficovi. Šéfovi Smeru-SD pripomenul, že o tom, čo smeráci robili, vypovedajú ich vlastní ľudia.Bývalý policajný prezident Gašpar podľa neho nie je žiadna politická obeť, ako to tvrdí Fico, pretože sa nezodpovedá politikom, ale prokurátorovi a súdu.Fico a jeho ľudia sa snažia robiť všetko pre to, aby sa predrali k moci a zabezpečili si beztrestnosť, tvrdí Šeliga.„Ale nie, my nebudeme ticho a vaše vyhrážanie a krik nás nezastraší! A keď sa vám tak páči Ezechiel a Biblia, tu je Galaťanom 6:7: Čo človek zaseje, to bude aj žať,“ adresoval Ficovi. Policajná akcia, pri ktorej zadržali Gašpara, mala krycí názor Ezechiel 7.Jednotka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská reagovala na Ficove slová z piatkovej tlačovky, kde vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby ich postrieľala, keď nevie, ako inak zlikvidovať opozíciu.„Viete, pán Fico, ako sa hovorí – podľa sebe súdim teba. To nevypovedá ani omylom o tom, ako s opozíciou jedná prezidentka, ale skôr o tom, ako by ste s opozíciou jednali vy“.Ako pokračovala, chápe, že Fico má strach. Nie však o budúcnosť Slovenska. „Bojíte sa o seba a „vašich ľudí“. Správne ste vycítili, že tieto voľby sú vaša posledná šanca. A všetci vidia, ako zúfalo a s využitím všetkým prostriedkov bojujete za svoju záchranu,“ uviedla Letanovská.Zároveň odsúdila Ficove hrubé útoky na prezidentku. „Verím ale, že nielen pani Čaputová, ale že aj kopec ďalších slušných a silných žien a mužov nevzdá tento boj a urobí všetko pre to, aby naša krajina neskončila v krvavých rukách, v rukách mafiánov, konšpirátorov a zbabelcov, ako ste vy,“ uzavrela.Bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý kandiduje z deviateho miesta za Smer-SD, zadržala v piatok v skorých ranných hodinách NAKA. Okrem Gašpara zadržali policajti aj Romana Stahla, ktorý viedol napríklad vyšetrovací tím Novinár. Dôvodom má byť korupcia.Polícia v piatok na sociálnej sieti potvrdila, že počas akcie s krycím názvom „Ezechiel 7“ boli v Nitrianskom kraji zadržané dve obvinené osoby R. S. a T. G., a to v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti.Celkovo sú v tejto veci obvinené tri osoby, okrem už uvedených je to aj N. B. Robert Fico zadržanie Gašpara označil za útok oficiálnej štátnej moci na opozíciu.Obvinil prezidentku aj premiéra Ľudovíta Ódora , že o policajnej akcii vopred vedeli a dali na ňu súhlas, čo obaja označili za lož.