Rusi upúšťajú od delostreleckých stratégií z druhej svetovej vojny a učia sa modernejší prístup od Ukrajincov

5.9.2023 (SITA.sk) - Ruská armáda sa aktívne učí stratégiu ukrajinských ozbrojených síl. Ako uvádza web news.sky.com, tvrdí to správa britského Kráľovského inštitútu spojených služieb pre obranné a bezpečnostné štúdie (RUSI). Ukrajina v dôsledku toho stráca niektoré zo svojich výhod na bojisku.Analytici poukázali na to, že Rusi začali upúšťať od delostreleckých stratégií zavedených v druhej svetovej vojne a snažia sa o komplexnejší a modernejší prístup.„Je to znepokojujúci trend, pretože časom to pravdepodobne výrazne zlepší ruské delostrelectvo,“ uvádza sa v správe RUSI.Ruská doktrína ostreľovania zo sovietskej éry považovala 720 nábojov za potrebných na určenie bojovej pozície čaty nepriateľa, ale Rusku sa minula munícia na udržanie tohto objemu paľby. Rusko tak podľa RUSI začalo používať kombináciu laserom navádzaných granátov a dronov na presnejšie útoky na ukrajinských vojakov.