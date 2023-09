Rusko predostrelo dve podmienky na obnovenie čiernomorskej obilnej dohody, tvrdí Erdoğan

5.9.2023 (SITA.sk) - Rusko predostrelo dve konkrétne podmienky na obnovenie dohody o obilí, ktorá Ukrajine umožňovala bezpečne vyvážať obilie cez Čierne more. Ako referuje spravodajský web CNN s odvolaním sa na tureckú tlačovú agentúru Anadolu, tvrdí to turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan Moskva chce podľa neho opätovné pripojenie ruskej poľnohospodárskej banky k systému SWIFT a taktiež poistenie lodí používaných na prepravu obilia do európskych prístavov.Rusko „vyváža 120 až 130 miliónov ton obilia ročne“, povedal Erdoğan. Keď sa predaj uskutoční, musí dostať peniaze, ale odstránenie ruských bánk zo systému SWIFT podľa Erdoğana znamená, že prevod peňazí nemôže nastať.Okrem toho musia byť lode, ktoré prepravujú obilie, poistené, aby mohli prepravovať tovar do Európy a iných prístavov, ale pre existujúce sankcie „poisťovacia spoločnosť so sídlom v Británii nepoisťuje lode“, dodal Erdoğan.